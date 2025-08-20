Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind getrennt! Das ist der Grund

DSDS-Star Pietro Lombardi (33) und Influencerin Laura Maria Rypa (29) haben sich getrennt. Das machte die 29-Jährige am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal öffentlich.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Sie verkündet Trennung

Auf der Social-Media-Plattform schrieb die Influencerin: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben.“ Fans reagierten teils entsetzt. „Finde es so schade für euch, dass ihr getrennte Wege geht, wünsche dir und den Kindern alles Gute“, meinte ein Instagram-User. Während ein anderer schrieb: „No way habt ihr euch getrennt. Pietro postet Storys mit den Hunden. Und dann zwischen Storys so ein Statement...“

Laurs Gründe für das Ende der Beziehung

Laura Maria Rypa gab jedoch auch Gründe für die Trennung an. Weiterhin schrieb sie auf Instagram: „Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.“

Die Influencerin meinte zudem: „Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Vielen Dank für euer Verständnis.“

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren schon öfter getrennt

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren mehrere Jahre lang ein Paar. Doch die Beziehung war offenbar nicht immer einfach. In dieser Zeit trennte sich das Paar nämlich mehrmals und kam dann doch wieder zusammen. Ein Instagram-Nutzer bezog sich auch darauf: „Wieso schon wieder getrennt? Das ist ja traurig“, schrieb er.

2022 verlobten sich die Influencerin und der Musiker. Alles schien gut. Auch, weil im Januar 2023 ihr erstes gemeinsames Kind namens Leano Romeo geboren wurde. Ein Jahr später kam Sohn Amelio Elija im August 2024 auf die Welt. Wie es mit den beiden gemeinsamen Kindern und auch den Hunden von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa nach der Trennung - zu der sich der Musiker und ehemalige DSDS-Juror übrigens noch nicht öffentlich zu Wort gemeldet hat - weiter geht, ist unklar.