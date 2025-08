Steven Knight schreibt Drehbuch für neuen James-Bond-Film

Der britische Autor, Produzent und Regisseur Steven Knight («Tödliche Versprechen - Eastern Promises») schreibt das Drehbuch für den nächsten James-Bond-Film. Das teilten die Amazon MGM Studios mit. Über den Zeitrahmen für die Produktion ist noch nichts bekannt.

Der 65-jährige Knight ist als Schöpfer von Erfolgsserien wie «Peaky Blinders» und «SAS Rogue Heroes» bekannt und schrieb Drehbücher für zahlreiche Filme, darunter «No Turning Back» und «Verschwörung». Er ist außerdem einer der Erfinder der Quizsendung «Wer wird Millionär?» («Who Wants to Be a Millionaire?»).

Neustart mit Starregisseur Villeneuve

Zuvor war bereits verkündet worden, dass der Kanadier Denis Villeneuve («Dune») die Regie beim nächsten 007-Abenteuer übernehmen wird - dem ersten unter der Leitung von Amazon MGM Studios. Das Produzentenduo Amy Pascal und David Heyman trägt die Verantwortung für den Neustart der Filmreihe, nachdem die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle abgegeben haben.

Pascal (67) ist für ihre Arbeit an den «Spider-Man»-Filmen bekannt. Sie war einige Jahre Co-Vorsitzende bei Sony Pictures. Während ihrer Amtszeit finanzierte und vertrieb Sony in Zusammenarbeit mit MGM und EON Productions mehrere James-Bond-Filme. Heyman (64) war unter anderem Produzent der erfolgreichen Harry-Potter-Reihe und ist auch bei der kommenden TV-Serie über den Zauberlehrling involviert.

Noch kein Starttermin - und kein Darsteller

Ein Starttermin oder ein Zeitrahmen für die Produktion des nächsten James-Bond-Films wurde bislang nicht bekanntgegeben. Da Regisseur Villeneuve zunächst «Dune: Part Three» dreht, ist davon auszugehen, dass der Film frühestens 2027 in die Kinos kommt.

Noch ist offen, wer die begehrte Rolle als neuer James Bond übernimmt. Nachdem Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig den berühmten Geheimagenten in der populären Kinoreihe spielten, wird nun der siebte 007-Darsteller gesucht.