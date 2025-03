Vatikan veröffentlicht erstes Foto des kranken Papstes

Der Vatikan hat das erste Foto von Papst Franziskus seit dessen Einlieferung ins Krankenhaus Mitte Februar veröffentlicht. Es zeigt den Pontifex im weißen Gewand von rechts hinten vor einem Altar sitzend. «Heute Morgen hat Papst Franziskus die heilige Messe in der Kapelle seines Appartements im zehnten Stock der Poliklinik Gemelli konzelebriert», hieß es in der vom Pressesaal des Heiligen Stuhl verbreiteten Bildlegende.

Auf diesem von der Presseabteilung des Vatikans via AP veröffentlichten Bild zelebriert Papst Franziskus eine Messe in der Kapelle der Poliklinik Agostino Gemelli in Rom. Foto: picture alliance/dpa/Vatican Press Hall/AP | Uncredited

Papst liegt seit Februar im Krankenhaus

Der Papst wird seit dem 14. Februar im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt und war seither nicht mehr öffentlich gesehen worden. Der 88-Jährige leidet an einer komplizierten beidseitigen Lungenentzündung. Am Samstagabend hatte der Heilige Stuhl seinen Gesundheitszustand als stabil beschrieben. Damit bestätigten sich die in der vergangenen Woche gemachten Fortschritte, hieß es.