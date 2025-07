Klum teilt auf Instagram gegen Grünen-Politikerin Ricarda Lang aus! Was ist da los?

Dass auf Instagram und in den sozialen Medien nicht nur Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung herrscht, dürfte bekannt sein. Doch wenn Personen des öffentlichen Lebens aufeinander losgehen, sorgt das oft für besonderes Interesse. Nicht zuletzt, weil die ganze Welt mitdiskutieren und sich auf die eine oder andere Seite schlagen kann.

Ricarda Lang postet neue Frisur auf Instagram

Gerade scheint auf Instagram wieder eine dieser verbalen Promi-Schlachten zu eskalieren. Dabei fängt alles ganz harmlos an. Grünen-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang postete nämlich ein Selfie von sich und ihrer Friseurin. Die 31-Jährige hatte sich die Haare machen lassen. Dazu schreibt sie: „Neue Frisur, wie findet ihrs?“

Günther Klum kommentiert mit üblem Beitrag

Die Fans und Follower der Bundestagsabgeordneten sind begeistert. „Wow! Wirklich schön“ heißt es da, genauso wie „Sieht toll aus!!“ Doch ein Kommentar sticht schnell heraus - und der kommt von jemandem, der in der Öffentlichkeit durchaus bekannt ist. Günther Klum (79), der Vater von Topmodel-Mama Heidi Klum kommentiert Langs neuen Look mit den Worten: „Nützt auch nichts.“

Lang-Fans kontern: „Ohne ihre Tochter wären Sie nichts“

Das löst in der Kommentarspalte schnell eine Diskussion aus, bei der sich die Instagram-Nutzer auf die Seite von Ricarda Lang schlagen. „Der Günther kann mit Kritik auch ganz schlecht umgehen. Er löscht und blockiert. Aber Hauptsache austeilen“, schreibt ein Nutzer, während ein anderer meint: „Schon peinlich. Ohne ihre Tochter wären Sie nichts. Wobei, sie sind auch so niemand.“

Ricarda Lang antwortet: „Such dir ein Leben Günther“

Ricarda Lang selbst scheint der kurze Kommentar erst einmal egal zu sein: „Ahahaha“, antwortet sie knapp. Doch dann lässt sie sich doch zu einer längeren Antwort herab. In einer Instagram-Story gibt sie Heidis Papa Kontra: „Dass der Vater von Heidi Klum dauernd passiv-aggressive Kommentare unter meine Posts schreibt, stand auf jeden Fall nicht auf meiner Bingo Karte. Aber es ist eine der lustigsten Dinge, die mir bisher auf dieser Plattform passiert sind. Ach und such dir ein Leben Günther!“

Günther Klum: Grün muss weg

Nach den zahlreichen Kommentaren unter Ricarda Langs Post knickt Günther Klum offenbar erst teilweise ein. Er schreibt, dass seine Aussage scheinbar darauf bezogen war, dass „Grün weg muß“. Günther Klum fällt auf Instagram indes regelmäßig mit Posts auf, in denen er Kritik an der deutschen Politik übt - teils auch mit Verschwörungstheorien.

Ricarda Lang vs. Günther Klum scheint noch nicht beendet zu sein

Doch die Fehde scheint trotzdem noch nicht beendet zu sein. Der Klum-Vater postete nämlich gerade erst einen weiteren Beitrag in Bezug auf Ricarda Lang. Darin steht: „Ricarda Lang will unbedingt in die Politik zurück!“ Doch in der Kommentarspalte heißt es bereits jetzt schon: „Oh Boy. Ricarda Lang war nie weg aus der Politik. Und sie ist stabiler denn je“, und „Wenn Männer sich von intelligenten Frauen bedroht sehen.“