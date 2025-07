Neues Hollywood-Traumpaar? Liam Neeson und Pamela Anderson sollen ein Paar sein

Hollywood soll ein neues Traumpaar haben. Wie unter anderem die Bunte berichtet, sind Ex-Baywatch-Star Pamela Anderson und der nordirische Schauspieler Liam Neeson ein Paar. Das Magazin bezieht sich dabei auf einen Insider, der die Beziehung gegenüber dem US-Blatt „People“ bestätigt haben soll.

Anderson und Neeson: Bei Dreharbeiten kennengelernt

Bereits zuvor sollen Anderson und Neeson schon im Vorfeld immer wieder ihre Zuneigung zueinander zum Ausdruck gebracht haben. Zudem zeigten sich beide auf den roten Teppichen in London und New York. Gemeinsam standen die 58-jährige Anderson und Liam Neeson (73) für den Film „Naked Gun“ 2024 vor der Kamera.

Das ist Liam Neeson: größte Rolle als Oscar Schindler

Lliam Neeson wurde 1952 in Nordirland geboren und ist seit 2009 auch US-amerikanischer Staatsbürger. 1976 begann er seine Schauspielkarriere, zunächst jedoch am Theater. In den 1980er-Jahren war Neeson in Filmen wie „Die Bounty“, „High Spirits“ oder „Mission“ zu sehen. Seinen internationalen Durchbruch feierte der Schauspieler 1993 als Oskar Schindler in dem Erfolgsfilm „Schindler“ von Steven Spielberg. Im Anschluss folgten unzählige, erfolgreiche Produktionen wie „Rob Roy“, „Star Wars“ und der „96 Hours“-Reihe.

In den 1980er-Jahren war Neeson mit der Schauspielerin Helen Mirren liiert. Von 1994 bis 2009 war er mit Natasha Richardson verheiratet. Sie starb jedoch 2009 nach einem Skiunfall. Gemeinsam mit Richardson hat Neeson zwei Söhne.

Pamela Anderson - Baywatch-Star und viele Skandale

Pamela Anderson wurde 1967 in Kanada geboren und arbeitete ab 1989 zunächst als Model. Im Anschluss spielte sie in einer Nebenrolle in der US-Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie in der Rolle der C.J. Parker in der Kultserie „Baywatch“. Hier spielte sie von 1992 bis 1997 an der Seite von David Hasselhoff.

Anderson: Mehrfach verheiratet

Privat lief es für die Schauspielerin in der Vergangenheit häufig nicht rund. Anderson war unter anderem mit dem Musiker Tommy Lee, dem Sänger Kid Rock, zweimal mit dem Filmproduzenten Rick Solomon und mit ihrem Leibwächter Dan Hayhurst verheiratet. Schlagzeilen machte die heute 58-Jährige unter anderem mit Bildern im Playboy und einem privaten Sex-Video.