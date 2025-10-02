Heidi Klum kommt nicht gut weg! Wiesn-Wirt kritisiert Heidifest im Interview scharf

Mit großem Pomp und Promi-Gästen in Gepäck hat Heidi Klum Mitte September ihr Heidifest im Münchner Hofbräuhaus gefeiert. Mit dabei waren rund 1000 Gäste aus der Promiwelt, Familie und Show-Acts wie die Weather Girls, Roberto Blanco und Jürgen Drews. Übertragen wurde die Pre-Oktoberfest-Sause von ProSieben.

Heidifest kam bei jungem Publikum im TV nicht gut an

Die Quoten der Schlager-Show mit Heidi Klum und den Kaulitz-Brüdern, Tom und Bill, kam im Internet gut an. Beim TV-Publikum dagegen brachte die Sendung für ProSieben eher eine durchwachsene Quote. Zwar sahen rund 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Heidifest, allerdings kam die Übertragung aus dem Hofbräuhaus bei der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nicht gut an. Laut Medienberichten schauten sich nur 5,9 Prozent das Fest an.

Wiesn-Wirt kritisiert Heidi Klums „Heidifest“

Ebenfalls nicht gut angekommen ist das Heidifest bei so manchem Festwirt auf dem Oktoberfest. In einem Interview mit web.de kritisierte Christian Schottenhamel das Schlagerfest in Dirndl und Lederhosen kräftig.

Schottenhamel bezeichnet Heidifest als „peinlich“

Schottenhamel zeigte sich „nicht glücklich“ über das Heidifest und bezeichnete die Veranstaltung sogar als „peinlich“. Das Heidifest habe ein schlechtes Bild auf Bayern geworfen und er fände es schade, dass so etwas überhaupt stattfindet. Bayern bestehe nicht aus Botox-gespritzten Frauen, prallen Brüsten, C-Klasse-Prominenz, Pseudo-Anzapfen und Rüschendirndl, so Schottenhamel weiter. Bayern sei viel schöner als das, was dort vorgegaukelt werde.

Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel, hier ein Bild aus dem Jahr 2018, empfand das Heidifest um Heidi Klum als „peinlich". Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Nicht begeistert zeigte sich der langjährige Wiesn-Profi Schottenhamel auch davon, dass sich die Familie mit der Kutsche vorfahren ließ.

Schottenhamel: Traditionsreiches Festzelt auf der Wiesn

Christian Schottenhamel wurde 1962 geboren und übernahm 1988 das traditionsreiche Schottenhamel-Festzelt auf dem Münchner Oktoberfest. Zuvor war er Pächter des Löwenbräukellers. Im Schottenhamel-Festzelt findet seit den 1950er-Jahren die Eröffnung des Oktoberfestes statt. Insgesamt kann das Zelt auf eine über 150-jährige Geschichte auf der Wiesn zurückblicken.