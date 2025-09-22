«Ganz fremde Kultur» - Kollegah und die Wiesn

Für Rapper Kollegah ist das Oktoberfest absolutes Neuland. «Das ist für mich natürlich eine ganz fremde Kultur», sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor seinem ersten Wiesn-Besuch in München. Influencerin Cathy Hummels hatte ihn zu ihrem Wiesn-Bummel eingeladen.

Er sei ohnehin in der Gegend gewesen, komme gerade aus Kitzbühel und habe gedacht: «Da musst du vorbeischauen, das musst du dir einmal reinziehen - mit der Cathy über die Wiesn.» Er überreichte der Gastgeberin Blumen, als sie ihn willkommen hieß. «Du siehst bezaubernd aus. Ich hab dir Blumen mitgebracht, ich habe gehört, du magst pink», hört man ihn in einem Video sagen, das er auf Instagram hochgeladen hat.

Kollegah und «Volksmusikrap»?

Mit der speziellen Musik auf dem Oktoberfest habe er kein Problem, sagte der 41-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, der dpa. «Ich mag die Musik sehr, sehr gerne. Ich habe ja selbst auch mal einen Song gemacht, der hieß "Von Salat schrumpft der Bizeps". Das war auch Volksmusikrap.»

Er könne sich auch vorstellen, auf der Wiesn zu rappen. «Mal gucken, wie die Laune ist. Ein kleiner Wiesn-Rap», sagte Kollegah und bedauerte, seinen weltberühmten Rapper-Kollegen Drake auf dem Volksfest verpasst zu haben. «Ich komme einen Tag zu spät», sagte er. «Sonst hätte ich ihn zu einem Battle herausgefordert.»

Kein Battle mit Drake

Rap-Superstar Drake war am Wochenende ebenfalls auf dem Münchner Oktoberfest aufgetaucht. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 38-Jährige Fotos und ein Video aus dem Festzelt - und zeigte sich dabei in einem ungewöhnlichen Outfit, das wohl an traditionelle bayerische Lederhosen erinnern sollte.

Kollegah gilt als Gangster-Rapper und hat auf Instagram mehr als 2,1 Millionen Follower. Mit dem Song «0815» und der Zeile «Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen» hatte er 2018 für einen Skandal gesorgt, der schließlich zum Aus für den Musikpreis Echo geführt hatte. Kollegah hatte danach die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz besucht und sich beim Thema Holocaust Zurückhaltung auferlegt.

Cathy Hummels und Rapper Kollegah fassen sich bei Hummels Wiesn-Bummel ein Herz. Foto: Felix Hörhager/dpa