Schlagerstar beim Allgäuer Promikochen: Nino de Angelo beim Henze-Kochkurs mit Freunden

Nino de Angelo ist bekannt, dass er gutes Essen liebt. Immer wieder zeigt er sich bei kulinarischen Genüssen auf Instagram. Jetzt hat der bekannte Schlagerstar einen Kochkurs bei dem bekannten TV-Koch Christian Henze in Kempten absolviert.

Beim Männerkochkurs bei Christian Henze bereiten die Teilnehmer mehrere Gänge vor. Unter anderem gab es Garnelen und Rinderfilet. Dampfende Kochtöpfe, heiße Pfannen - auf Instagram sieht man: Die Teilnehmer - darunter mehrere bekannte Allgäuer - hatten sichtlich Spaß am gemeinsamen Kochen. Während der Arbeit am Herd ließ es sich Nino de Angelo natürlich nicht nehmen und gab seinen neuesten Song „Wer bringt dich nach Hause“ zum Besten.

Allgäuer Promikochen: Nino de Angelo und Co. brutzeln bei Christian Henze

Neben Nino de Angelo hatten auch einige Allgäuer Promis ihren Spaß beim Koch-Männerabend im Hause Henze. Auf Instagram waren unter anderem der CSU-Politiker und Staatsminister Eric Beißwenger, der Kemptener Gastronom Claudio Parrinello und Ex-Rennfahrer und Unternehmer Christian Abt beim Kochkurs zu sehen.

Nino de Angelo: Sein Leben und seine Karriere

Nino de Angelo wurde am 18. Dezember 1963 unter dem Namen Domenico Gerhard Gorgoglione in Karlsruhe geboren. Nach seinen Erfolgen in den 80er Jahren hat seine Karriere Hochs und Tiefs erlebt.

In den 2000er Jahren musste Nino zweimal Privatinsolvenz anmelden. Auch gesundheitlich musste der heute 61-Jährige in seinem Leben so einige Rückschläge einstecken.

In den 90er Jahren erkrankte er an Lymphknotenkrebs, 2009 an einer Autoimmunerkrankung. Seit 2021 geht es wieder aufwärts mit seiner Karriere. Nino de Angelo war dreimal verheiratet und hat drei Kinder.