Nino de Angelo und Marina Marx veröffentlichen neues Video – und lassen ihren Charme spielen

Um den Wahl-Allgäuer Nino de Angelo wird es selten still: Seine Vorliebe für Messer, seine Trinkgewohnheiten und natürlich die Liebe zu seiner Lebensgefährtin Simone Lux sorgten bereits für Schlagzeilen. Aber jetzt beweist der Star, dass er auch künstlerisch und musikalisch immer noch etwas zu sagen hat.

Denn es ist da, das angekündigte Video zum Song „Liebe fühlt sich anders an“ online. Seit diesem Wochenende können die Fans es sehen und zeigen sich auf Instagram begeistert.

Nino de Angelo und Marina Marx: So ist das Video zu „Liebe fühlt sich anders an“

Der charismatische Altrocker lässt dabei auch seinen gesamten Charme und alles Können spielen: In einer romantischen Kulisse mit einem wunderbar gedeckten Tisch, Rotwein und Rosen zeichnen de Angelo und Marx das Bild einer großen Liebe, die an einem Wendepunkt steht und zu zerbrechen droht.

Die beiden passen nicht nur stimmlich perfekt zusammen, sondern sind auch optisch ein passendes Duett. Beide bedienen Elemente des Rock ebenso leidenschaftlich wie den Schlager.

Gleichzeitig ist der Song „Liebe fühlt sich anders an“ ein Versprechen: Nämlich für die CD, die de Angelo für Oktober angekündigt hat. Und für viele Fans der beiden weckt er die Hoffnung, es es nicht das einzige Duo zwischen Marina Marx und Nino de Angelo bleiben wird.