Ex-Fußballer Arjen Robben erobert die Courts in dieser Trendsportart

Arjen Robben ist auch nach seinem Karriereende weiter im Sport aktiv. Allerdings tauschte der Ex-Fußballer seine Stollenschuhe gegen einen Schläger ein.

Padel ist eine Trendsportart, die auch in Deutschland immer beliebter wird. Der Sport vereint Tennis mit Squash und wird auf einem kleinen Tennisplatz ausgeübt. Auf so einem Tennisplatz ist jetzt überraschend der Ex-Fußballprofi Arjen Robben aufgetaucht.

So schlug sich Arjen Robben beim ersten Profi-Turnier

Laut Angaben der Bild ist Robben beim International Padel Federation (FIP)-Bronzeturnier im holländischen Westerbork angetreten. Dort schaffte er es bis ins Hauptfeld. Seine Gegner sind voll des Lobes für den ehemaligen Fußballer. Einer lobte Robben als den besten ehemaligen Profi-Fußballer, der Padel spielt.

Ex-Fußballprofi schwingt seit sechs Jahren den Padel-Schläger

Robben hat viel vor als Profi in der neuen Sportart. Wie Zlatan Ibrahimović, der Padel in Schweden bekannt gemacht hatte, will auch Arjen Robben seine Bekanntheit nutzen, um den Sport in den Niederlanden beliebt zu machen. Robben ist schon seit 2019 Padel-Spieler. Beim Spiel in Westerbork holte er jetzt die ersten Punkte der Weltrangliste.

Kann Arjen Robben in neuer Sportart an alte Erfolge anknüpfen?

Aktuell belegt er laut „Tennis Tonic“ in Holland Platz 244. Robben hat also noch einen langen Weg vor sich, wenn er an die Spitze will. Beim Fußball sah das anders aus. Für den FC Bayern bestritt er 309 Spiele, erzielte 144 Treffer, holte acht Meisterschaften und fünf Pokalsiege. Die Krönung seiner Karriere war 2013 der Sieg der Champions-League. Im Gegensatz zu Robben ist sein ehemaliger Teamkollege Thomas Müller weiter im Fußball aktiv, allerdings in Kanada. Während einer Länderspielpause ist der 35-Jährige wieder auf Heimatbesuch, den er für ein Training beim FC Bayern nutzt.