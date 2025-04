Natascha Ochsenknecht trauert um ihren Bruder

Ingo Robin Wierichs, der Bruder von Natascha Ochsenknecht, ist laut Medienberichten tot. Ochsenknechts Management bestätigte dies gegenüber der Bild-Zeitung. Wierichs ist demnach im Alter von 57 Jahren einer bayerischen Justizvollzugsanstalt gestorben. Er saß dort eine einjährige Haftstrafe ab und wurde nun tot in dem Gefängnis gefunden.

Natascha Ochsenknecht veröffentlicht Instagram-Post

Natascha Ochsenknecht selbst gab kein offizielles Statement zum Tod ihres jüngeren Bruders ab. Auf Instagram teilte sie ein altes Foto von ihr und ihrem Bruder, dazu schrieb sie „Gute Reise kleiner Bruder“. Die Kommentarfunktion zu dem Beitrag ist deaktiviert.

Ingo Robin Wierichs stand selbst nicht im Rampenlicht. Er war als Fotograf tätig und veröffentlichte seine Arbeiten unter anderem im Wochenmagazin „Stern“. Seine Tochter Emily starb 2017 mit 25 Jahren nach einem Fenstersturz. Mit Wierichs Tod folgte nun der nächste Schicksalsschlag für die Familie.

Das ist Natascha Ochsenknecht

Natascha Ochsenknecht ist ein ehemaliges deutsches Model. Sie war von 1993 bis 20212 mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet, also fast 20 Jahre lang.

Aus der Beziehung mit dem Schauspieler hat die 60-jährige Natascha Ochsenknecht drei Kinder: Cheyenne Savannah, Jimi Blue und Wilson Gonzalez. Sie ist auch schon länger Oma. Cheyenne Ochsenknecht hat zwei Kinder, Jimi Blue hat eine Tochter und ihr Sohn Wilson ist im letzten Jahr Vater geworden,

Die Familie hat eine eigene Doku-Soap beim TV-Sender Sky. Die vierte Staffel von „Diese Ochsenknechts“ startete Ende März 2025. In der Serie geben Natascha Ochsenknecht und ihre Kinder Einblicke in ihr Familienleben und ihren Alltag. Dabei werden sie von Hannover und Berlin bis in die Toskana und nach Mallorca mit der Kamera begleitet.

