Nackter Wanderer mit Sturmhaube erschreckt Touristinnen! Dieses Bild bot sich den beiden Frauen

Er sprang völlig unerwartet aus einem Gebüsch. Nur mit einer schwarzen Sturmhaube auf dem Kopf, Crocs an den Füßen und einem Dildo-Stab in der Hand - ansonsten war der Mann, dem zwei Touristinnen beim Wandern im slowakischen Tribetzgebirge begegneten, splitterfasernackt. Mehrere News-Plattformen aus der Gegend, wie die „Koktejl“ oder die „Noviny“ berichteten und zeigten sogar dieses Bild von dem nackten Wanderer:

Nackter Mann mit Sturmhaube schockt Wanderinnen im Tribetzgebirge

Demnach trug sich das verrückte Wander-Erlebnis am vergangenen Montag zu. Die beiden Touristinnen waren an dem Tag zu einer Burgruine im Tribetzgebirge gewandert, als es passierte: „Er kam einfach aus dem Gebüsch gerannt, stand vor uns und fragte uns, ob wir allein seien“, sagte eine der Frauen der News-Plattform „Noviny“.

Exhibitionist fragt höflich nach dem Weg

Beide Frauen blieben anhand des bizarren und bedrohlichen Anblicks geschockt stehen. Doch der nackte Wanderer zeigte sich trotz der Sturmmaske auf seinem Kopf von seiner höflichen Seite. Laut den Frauen entschuldigte er sich und sagte, dass er ihnen keine Angst habe einjagen wollen. Er habe nur nach dem Weg fragen wollen.

Danach ging der Exhibitionist seiner Wege - zumindest zuerst. Als die Touristinnen ihren Weg fortsetzen wollten, sah es so aus, als wollte der Mann ihnen folgen. Die beiden Frauen konfrontierten den nackten Mann daraufhin erneut. Sie fragten ihn, warum er so durch den Wald laufe, woraufhin der Exhibitionist meinte, es entspanne ihn.

Touristinnen fotografieren den nackten Wanderer

Doch die Frauen ließen nicht locker. Sie fragten den Mann, ob sie ein Foto von ihm machen könnten. Das ließ der ungewöhnliche Wanderer ohne Umschweife zu. Danach ging er davon.

Eine der Frauen sagte „Noviny“ im Anschluss an das verrückte Wander-Erlebnis: „Ich hätte niemals geglaubt, dass uns so etwas im Wald begegnet. Aber er ließ sich problemlos fotografieren. Zum Glück waren wir zu zweit – ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich allein gewesen wäre.“ Eine Anzeige haben die beiden Frauen bislang übrigens nicht erstattet.