Polizisten finden aus Psychiatrie geflohene Frau

Die aus einer Psychiatrie in Wiesloch geflohene Frau ist gefunden worden. Beamte griffen die 49-Jährige in der Nacht auf Mittwoch auf und brachten sie im Anschluss in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Weitere Einzelheiten ließen die Beamten offen. Die Hintergründe zur Flucht und zum Aufgreifen seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es.

Die Polizei hatte mehr als zwei Tage nach der Frau gefahndet. Sie ist nach früheren Angaben seit 2025 mit einem Sicherungsunterbringungsbeschluss des Landgerichts Heidelberg im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch untergebracht. Am Sonntagabend war sie von einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt. Nach Einschätzung der forensisch-psychiatrischen Klinik ging von der 49-Jährigen keine konkrete Gefahr für die Öffentlichkeit aus.