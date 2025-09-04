Nach Ehe-Aus: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović verlieren wichtigen Werbedeal

Die Trennung von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović hat nun auch Auswirkungen auf das Berufsleben der beiden. Eine bekannte deutsche Modemarke hat nun einen Werbedeal mit dem einstigen Sport-Traumpaar beendet.

Schweinsteiger und Ivanović: Beliebte Werbegesichter von Brax

Seit 2019 waren Bastian Schweinsteiger und seine Ana die Werbegesichter der Modemarke Brax. Nun hat die Modefirma laut Informationen der Bild die Zusammenarbeit beendet. „Wir hätten das gerne weiter geführt. Am Ende müssen wir uns den Tatsachen beugen. Sie sind kein Paar mehr, deshalb werden wir die Zusammenarbeit beenden“, erklärt Brax-Chef Freyberg gegenüber der Bild.

Kein Werbedeal mehr wegen Trennung

Freyberg erklärte weiter gegenüber der Bild, dass das einstige Traumpaar eher Kollegen als Werbegesichter waren. Für Brax waren sie ein „Glamour-Sport-Paar“ gewesen. Der Vertrag sollte eigentlich erst 2027 auslaufen. Doch wegen der Trennung hat man sich bei Brax entschieden, den Werbedeal frühzeitig zu beenden. Schweinsteiger und Ivanović haben sich bisher nicht zu dem geplatzten Werbedeal geäußert.

Bastian Schweinsteiger turtelt mit neuer Freundin

Schweinsteiger soll laut Medienberichten schon seit mehreren Monaten eine neue Partnerin haben. Nachdem die Trennung von Ana bekannt geworden war, wurde Schweinsteiger mit seiner vermeintlich Neuen gesehen.

Das ist Bastian Schweinsteiger

Geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor

Ehemaliger Fußballprofi und heutiger TV-Experte bei der ARD

Vereine als Profi: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Titel: u.a. achtfacher Deutscher Meister, siebenmaliger DFB-Pokal-Gewinner, Fußballweltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013

2016: Heirat mit Ana Ivanović, drei Kinder

Das ist Ana Ivanović

Geboren 6. November 1987 in Belgrad (Serbien)

Ehemalige Tennisspielerin

2008: Sieg bei den French Open

Höchste Platzierung/Weltrangliste: 1

Karriereende: 2016