Nach Blamage bei Quizshow: So denkt Markus Söder über TV-Auftritt von Tochter

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt macht aktuell bei der ProSieben-Quizshow „Deutschlands dümmster Promi“ mit. Dabei blamiert sie sich vor allem in der Kategorie Politik bis auf die Knochen. Ihr Vater hat nun ihre Auftritte am Rande einer Veranstaltung kommentiert.

Politiker-Tochter erkennt zwei Altkanzler nicht

Konrad Adenauer und Helmut Kohl sind zwei der wichtigsten Bundeskanzler in der Deutschen Geschichte. Doch ausgerechnet Politiker-Tochter Gloria-Sophie Burkandt steht auf dem Schlauch, als ihr bei „Deutschlands dümmster Promi“ die Bilder der Politik-Persönlichkeiten gezeigt werden. Sie erkennt weder Adenauer noch Kohl. Schlimmer noch: Sie hält Kohl für einen SPDler. Dabei gehörte der 2017 verstorbene Altkanzler der CDU an - der Schwesterpartei ihres Vaters.

So steht Markus Söder zum TV-Auftritt seiner Tochter

Die Wissenslücke seiner Tochter scheint Markus Söder nicht zu stören. „Also ich bin immer froh, dass sie weiß, wer bayerischer Ministerpräsident ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste”, so Bayerns Ministerpräsident gegenüber der dpa am Rande des „Bild100“-Events in Berlin. Auch den TV-Auftritt seiner Tochter sieht Söder gelassen: „Sie macht das da sehr gerne und das gefällt ihr offenkundig“.

Gloria-Sophie Burkandt nimmt seit Anfang September an der Quizshow „Deutschlands dümmster Promi“ auf ProSieben teil. Der Clou der Sendung: Anders als bei herkömmlichen Quizshows fliegen hier nur Kandidaten raus, die zu viel Wissen. Wer am wenigsten weiß, gewinnt die Show.

Model und Dressurreiterin: So unterschiedlich sind die Töchter von Markus Söder

Gloria-Sophie Burkandt ist das älteste Kind von Markus Söder. Sie wurde am 18. Dezember 1998 in Nürnberg geboren und arbeitet vor allem als Model. Neben Gloria hat Markus Söder noch drei weitere Kinder. Tochter Selina Söder (geboren 2000), die als Dressurreiterin erfolgreich ist, und zwei Söhne.