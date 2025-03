Calmund hört bei «Grill den Henssler» auf

Rainer Calmund hört nach 18 Jahren als Juror bei «Grill den Henssler» auf. «Et hätt mir Spaß jemaat!», zitierte RTL den 76-Jährigen. Der Ex-Fußball-Manager von Bayer Leverkusen hatte in der Show Gerichte bewertet. Doch im Dezember war ihm bei der Aufzeichnung einer Folge der Vox-Show plötzlich schwindlig geworden. Er kam in ein Kölner Krankenhaus, und dort wurde ihm ein Stent eingesetzt. Mittlerweile gehe es ihm zum Glück wieder bestens, so RTL.

Dennoch hat «Calli» nun die Entscheidung getroffen, kürzerzutreten. Mit der Show verbinden sich für ihn viele positive Erinnerungen. «Ich habe nicht nur eine Menge kulinarischer Highlights genossen, sondern auch viel gelernt – über den Genuss, über das Kochen und in erster Linie über tolle Menschen mit der gleichen Leidenschaft fürs gute Essen wie ich sie habe», sagte der frühere Fußball-Funktionär. «Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!» Im Sommer soll er mit einer großen Abschiedsshow bedacht werden.