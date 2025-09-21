Marina Marx und Nino de Angelo veröffentlichen neues Video

Um den Wahl-Allgäuer Nino de Angelo wird es selten still: Seine Vorliebe für Messer, seine Trinkgewohnheiten und natürlich die Liebe zu seiner Lebensgefährtin Simone Lux sorgten bereits für Schlagzeilen. Aber jetzt beweist der Star, dass er auch künstlerisch und musikalisch immer noch etwas zu sagen hat.

Denn es ist endlich da, das angekündigte Video zum Song „Liebe fühlt sich anders an“ online. Seit diesem Wochenende können die Fans es endlich sehen und zeigen sich auf Instagram begeistert.

Der charismatische Altrocker lässt dabei auch seinen gesamten Charme und alles Können spielen: In einer romantischen Kulisse mit einem wunderbar gedeckten Tisch, Rotwein und Rosen zeichnen de Angelo und Marx das Bild einer großen Liebe, die an einem Wendepunkt steht und zu zerbrechen droht. Leidenschaftlich, ehrlich und intensiv packt der Song die Fans der blonden Marx ebenso wie die Ikone der 80er Jahre.

Die beiden passen nicht nur stimmlich perfekt zusammen, sondern sind auch optisch ein passendes Duett. Beide bedienen Elemente des Rock ebenso leidenschaftlich wie den Schlager. Eine kongeniale Mischung, für alle Fans dieses Genres.

Gleichzeitig ist der Song „Liebe fühlt sich anders an“ ein Versprechen: Nämlich für die CD, die de Angelo für Oktober angekündigt hat. Und für viele Fans der beiden weckt er die Hoffnung, es es nicht das einzige Duo zwischen Marina Marx und Nino de Angelo bleiben wird.