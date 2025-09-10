«Schamlos»? - Girlband im Visier der türkischen Justiz

Die türkischen Behörden haben eine bekannte türkische Pop-Girlband wegen angeblichen «schamlosen Verhaltens» ins Visier genommen. Auslöser war das Konzert der Gruppe «Manifest» am vergangenen Wochenende in Istanbul vor tausenden Fans. Die sechs Sängerinnen Anfang 20 trugen bei ihrem Auftritt knappe Kleidung, die Dessous ähnelten, und begeisterten mit ihren Tanzeinlagen das Publikum. Es wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ermittlungen wegen «schamlosen Verhaltens» und «Exhibitionismus» eingeleitet und eine Ausreisesperre verhängt.

In der Begründung der Istanbuler Staatsanwaltschaft hieß es Anadolu zufolge unter anderem, das Verhalten der Bandmitglieder und Tänzer habe das «gemeingesellschaftliche Anstandsgefühl verletzt und beleidigt» und sei ein Angriff auf die «Sauberkeit von Sitte und Moral». Nach Angaben der Seite Engelli Web, die die Sperrung von Webseiten verfolgt, wurden Videos des Auftritts in Istanbul auf der Plattform X mit Verweis auf die nationale Sicherheit gesperrt.

«Manifest»: Mit Musik und Tanz Menschen zusammenbringen

Die Sängerinnen teilten auf der Plattform Instagram mit, sie hätten mit ihrem Auftritt nicht vorgehabt, jemanden zu verärgern oder Empfindlichkeiten zu ignorieren. Sie seien betrübt über die Situation, das Ziel der Band sei, mit Musik und Tanz Menschen aller Altersgruppen und Einstellungen zusammenzubringen.

«Manifest» wurde vor rund einem halben Jahr bei einer Talentshow auf YouTube gegründet und hat seitdem einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Während eines Songs skandieren die Fans regelmäßig den Slogan der türkischen Opposition: «Recht, Gesetz, Gerechtigkeit!». Die Girlband ist zurzeit die erfolgreichste Popgruppe der Türkei und ihre Konzerte sind in der Regel ausverkauft.

Im Mai schrieb das Musikmagazin «Rolling Stone» über die Band: «Manifest» sei eine Gruppe mit einer «fließenden Choreographie, Femininität und kompromissloser Art, die auf eine Weise zusammenhält, wie man es in diesem Land seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen hat.»