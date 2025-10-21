Amerikaner Eric Lu gewinnt Chopin-Wettbewerb

Der amerikanische Pianist Eric Lu ist Sieger des 19. internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs. Die Jury gab am frühen Morgen nach langer Beratung in der Warschauer Nationalphilharmonie ihre Entscheidung für den 27-Jährigen bekannt. «Ein Traum wird wahr», sagte Lu.

Der Sieg bei einem der angesehensten und ältesten Klavierwettbewerbe weltweit bringt dem jungen Künstler ein Preisgeld von 60.000 Euro. Den zweiten Platz bekam der Kanadier Kevin Chen, der dritte Platz ging an die Chinesin Zitong Wang.

Förderung junger Talente

Der seit 1927 organisierte Chopin-Wettbewerb wird nur alle fünf Jahre ausgetragen. Er ist einer der wenigen Musikwettbewerbe, in denen ausschließlich die Werke eines Komponisten aufgeführt werden. Seine Bedeutung liegt in der Förderung junger Talente. Pianistinnen und Pianisten im Alter zwischen 16 und 30 Jahren können sich hier international etablieren. «Ich glaube, dass dieser Wettbewerb für alle Preisträger ein Sprungbrett für ihre Karriere sein wird», sagte Kulturministerin Marta Cienkowska.

Chopin kam 1810 in Zelazowa Wola westlich von Warschau zur Welt und lebte von 1831 an in Paris, wo er 1849 starb. Er ist einer der populärsten Komponisten von Klaviermusik.