Mit Torwartlegende im Stadion: Nino de Angelo sorgt bei Arminia Bielefeld für Überraschung

Am Sonntag traten in der Schüco-Arena Zweitliga-Aufsteiger DSC Arminia Bielefeld und der ruhmreiche FC Schalke 04 gegeneinander an. Bei dem Traditionsduell gab es gleich viele prominente Zuschauer. Zu den Promis gehörten auch Nino de Angelo und Torwart-Legende Uli Stein.

„Geiler Tag mit Freunden“: Nino de Angelo live beim Fußball

Nino de Angelo teilte mit seiner Community ein Foto von sich im Stadion. Dazu schrieb die Schlager-Legende „geiler Tag mit Freunden bei Arminia Bielefeld“. Bei den Freunden handelt es sich u. a. um den ehemaligen Sportfotografen Wolfgang Rudolf, der 50 Jahre lang Arminia Bielefeld begleitet hat und offenbar auch im Ruhestand der Mannschaft die Treue hält. Rechts neben de Angelo steht Uli Stein, eine echte Torwartlegende im deutschen Fußball.

Das ist Uli Stein

Ulrich „Uli“ Stein ist ein ehemaliger Fußballspieler und stand als Torwart von 1976 bis 1980 sowie von 1995 bis 1997 im Tor von Arminia Bielefeld. Von 1983 bis 1986 war Uli Stein auch Teil der deutschen Nationalmannschaft, für die er sechsmal zum Einsatz kam. Mit insgesamt 759 Spielen gilt Uli Stein als Spieler mit den meisten Einsätzen im deutschen Profifußball.

Uli Stein stand im Laufe seiner Karriere insgesamt 759 Mal im Tor. Damit ist er der Spieler mit den meisten Einsätzen im deutschen Profifußball. (Hier 2017 bei einem Legendenspiel) Foto: picture alliance / Rebecca Blackwell/AP/dpa (Archivbild)

Uli Stein: Das macht die Torwartlegende heute

Der 70-Jährige war vor allem wegen seines unbeherrschten Verhaltens auf dem Spielfeld im Gedächtnis geblieben. So zeigte er unter anderem einem Schiedsrichter sein Hinterteil oder ließ absichtlich einen Ball ins Tor rollen, um zu beweisen, wie wichtig der Torhüter in einem Spiel war.

1997 beendete Stein seine Karriere, danach arbeitete er als Torwarttrainer unter anderem für die nigerianische und aserbaidschanische Nationalmannschaft. Seit 2017 ist er außerdem Markenbotschafter seines ehemaligen Vereins Eintracht Frankfurt.

Nino de Angelo genießt Tour-Pause

Leider hatten Nino de Angelo und seine beiden berühmten Begleiter am Sonntag keinen Grund zur Freude. Arminia Bielefeld verlor mit 1:2 gegen Schalke. Nino de Angelo macht gerade eine Pause von seiner „Irgendwann im Leben“-Tour, die am 2. November fortgesetzt wird. Der „Jenseits von Eden“-Sänger erlebt seit ein paar Jahren ein sehr erfolgreiches Comeback.