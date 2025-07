Überfall auf Tankstelle in Aalen - Täter auf der Flucht

Nach dem Überfall eines bewaffneten Täters auf eine Tankstelle sucht die Polizei in Aalen nach dem Mann. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, betrat er am Abend die Tankstelle in der Bahnhofsstraße mit einer Pistole. Verletzt worden sei bei dem Überfall im Ostalbkreis niemand.

Nach Angaben der Polizei flüchtete der Mann zu Fuß. Für die Fahndung setzen die Beamten demnach einen Hubschrauber ein.

Ob der Täter etwas erbeuten konnte, werde derzeit noch ermittelt, so die Sprecherin. Auch über das genaue Tatgeschehen könne noch keine Auskunft gegeben werden. Die Bevölkerung befinde sich jedoch nicht in Gefahr.