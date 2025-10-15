Malle-Queen Mia Julia wohnt jetzt im bayerischen Alpenraum!

Party an der Playa, unter Palmen, direkt am Meer, bis in die Nacht hinein - das ist der Ballermann auf der spanischen Insel Mallorca. Seit mehr als zehn Jahren ebenfalls fester Bestandteil dieser Partykultur: Schlagersängerin Mia Julia.

Die erfolgreiche Party-Queen tritt seit dieser Saison nicht mehr im „Bierkönig“, sondern jetzt im „Megapark“ am Ballermann auf Mallorca auf. Wer würde da denken, dass es die 38-jährige Schlagersängerin aus der spanischen Hitze in die bayerischen Alpen zieht?

Mia Julia ist in den bayerischen Alpenraum gezogen

Doch genau so ist es. Denn nach dem Saison-Closing am 26. Oktober im „Megapark“ will Mia Julia zusammen mit ihrem Mann Peter Brückner laut der „Bild“ vor allem eines: „einfach durchatmen“. Das geht dort, wo die Schlagersängerin jetzt lebt, besonders gut. Doch wo wohnt Mia Julia in Deutschland denn nun? Mia Julia ist zusammen mit ihrem Mann in den bayerischen Alpenraum gezogen. Das berichtete ebenfalls die Bild.

Icon vergrößern Mia Julia gehört zu den erfolgreichsten Stars der Ballermann-Szene auf Mallorca. Foto: IMAGO / Beautiful Sports Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mia Julia gehört zu den erfolgreichsten Stars der Ballermann-Szene auf Mallorca. Foto: IMAGO / Beautiful Sports

„Wir sind zurück in unserer Heimat und haben einen Kraftort gefunden. Wir lieben die Berge, im Winter Skifahren und die Ruhe“, sagte die Malle-Queen dazu. Wo genau das Paar in Deutschland lebt, ist nicht bekannt. Ursprünglich stammt die Sängerin aus dem Münchner Umland, genauer gesagt aus Gilching.

Hierher kehrt sie auch immer wieder zurück. Erst vor Kurzem besuchte sie das Oktoberfest in München und ließ es sich auf der Wiesn 2025 gut gehen:

Die Malle-Queen lebte jahrelang über einer Disco auf Mallorca

Auf Mallorca hat die deutsche Schlagersängerin zusammen mit ihrem Ehemann mehrere Jahre an einem der lautesten Plätze von Palma de Mallorca gewohnt. „Wir haben jahrelang direkt über dem "Oberbayern" gelebt“, sagte Mia Julia gegenüber dem Podcast des Radioreporters Daniel Danger "Der Allerletzte Podcast" 2023. Das "Oberbayern" an der Strandpromenade der Playa de Palma ist eine Disco für Partyschlager.

„Bis zum Schluss haben wir das immer ganz bewusst für uns behalten, weil auch wir natürlich ein bisschen Privatleben haben möchten“, erklärte die Malle-Queen. Danach zog das Paar auf Mallorca um. "Peter und ich wohnen jetzt endlich in unserem Traumhaus, an einer Bucht gegenüber von Palma“, meinte Mia Julia. Die Villa auf Mallorca bewohnt die 38-Jährige offenbar immer noch, wenn sie auf der Insel ist.

War die Schlagersängerin jedoch in Deutschland, so lebte sie bisher in Göttingen. Ihr neues Zuhause in der Bundesrepublik befindet sich nun jedoch im bayerischen Alpenraum.

Die bekanntesten und erfolgreichsten Lieder von Mia Julia

Seit Beginn ihrer Schlagerkarriere im Jahr 2012 hat Mia Julia, die mit bürgerlichem Namen Mia Julia Brückner heißt, mehrere erfolgreiche Songs herausgebracht. Diese Lieder gehören zu den bekanntesten:

„Der Zug hat keine Bremse“ (mit Lorenz Büffel und Malle Anja)

„Peter Pan“ (mit Julian Sommer)

„Mallorca – da bin ich daheim“

„Wir eskalieren“

„Oh Baby“

Bring mich nach Hause“

Anfang 2025 stieg sie mit dem Partytrack „Herzblatt – Aua Aua“ (feat. Tream) in die offiziellen deutschen Top-10-Charts ein.

Mit über 2,8 Millionen monatlichen Hörern zählt sie zu den Top-Stars auf Spotify.