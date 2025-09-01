Logo all-in.de
Extrembergsteiger Reinhold Messner heiratet seine Diane zum zweiten Mal

Zweite Hochzeit

Reinhold Messner heiratet seine Diane zum zweiten Mal

Das Paar hat in Indien ihr Ehegelübde erneuert. Es sei magisch und mystisch gewesen, so der 80-Jährige. Der Extrembergsteiger lebt mit seiner Frau (45) in Südtirol.
Von dpa
    Reinhold Messner und seine Frau Diane gaben sich in Indien erneut das Ja-Wort. (Archivbild)
    Reinhold Messner und seine Frau Diane gaben sich in Indien erneut das Ja-Wort. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

    Extrembergsteiger Reinhold Messner und seine Frau Diane haben sich ein zweites Mal das Ja-Wort gegeben. Wie der 80-Jährige auf Instagram seinen Hunderttausenden Followern mitteilte, fand die Zeremonie in Indien statt. «Es war magisch, mystisch. Nur wir beide. Denn zusammen, in der Einsamkeit, sind wir am besten», schrieb Messner. «Wir genießen die Gesellschaft anderer Menschen. Aber manchmal reduziert sich das Leben auf seine reinste Form: nur wir beide, Seite an Seite, stärker als die Welt um uns herum.» Auf dem veröffentlichten Foto ist das Paar in weißen Hemden zu sehen, wie es sich liebevoll in die Augen schaut.

    Messner und seine Ehefrau Diane: Leben zwischen Südtirol und Indien

    Messner lebt mit seiner 45 Jahre alten Frau in Südtirol, wo sich beide heimisch fühlen – ebenso wie in Indien, wie der Bergsteiger weiter schreibt. Da habe sie die «Bescheidenheit und Kultur tief beeindruckt». Die beiden sind seit 2019 ein Paar und hatten nach anderthalb Jahren Beziehung geheiratet.

