Tränen bei Cathy Hummels: Diese neue Herausforderung steckt dahinter

Erst in jüngster Vergangenheit schockierte Cathy Hummels ihre Follower mit Bildern auf Instagram, die sie blutverschmiert zeigen. Nun hat Hummels ihre Fans erneut irritiert. Am Sonntag lud die Influencerin auf der Social-Media-Plattform ein Video hoch, bei dem sie sichtlich emotional war und weinte. Was ist passiert?

Tränen bei Cathy Hummels: Das ist der Grund

Am Sonntag, 6. Juli, zeigte sich Cathy Hummels sichtlich aufgelöst in ihrer Instagram-Story: In dem kurzen Video kämpft sie mit den Tränen, schnieft und ringt um Luft. Das Video ist mit dem melancholischen Herzschmerz-Song „The Scientist“ von Coldplay unterlegt. Man muss das Video nicht lange sehen, um zu verstehen: Hummels geht es nicht gut.

Doch die Influencerin liefert mit der Caption gleich die Entwarnung: Hinter der Insta-Story steckte wohl kein tragischer Vorfall, sondern eher eine neue Herausforderung für Cathy Hummels. Dabei geht es um ihre Tätigkeit als Schauspielerin: „Ich soll eine Mama spielen und ihrem Sohn geht’s nicht gut“, erklärt Hummels. Dazu verlinkte sie die Regisseurin und Schauspielerin Mascha Müller. Die beiden sind bei derselben Schauspielagentur unter Vertrag.

Die Fans und Freunde von Cathy Hummels nahmen der 37-Jährigen allerdings wohl ihre gespielten Tränen ab: Sechs Stunden nach dem Video, auf dem Hummels weint, schickte sie eine weitere Story zu dem Thema hinterher. Darin war ein Screenshot von einem Chat mit ihrer Schwester zu sehen, die Hummels schrieb, dass sie „total geschockt“ gewesen sei: „Ich habe echt gedacht, du hast geweint“. Weil Cathy Hummels wohl mehrere solche Nachrichten bekam, erklärte sie noch mal, Mascha Müller habe ihr Schauspiel-Hausaufgaben gegeben. „Habe ich wohl bestanden“, scherzt Hummels mit Blick auf die besorgten Reaktionen.

Übrigens: Cathy Hummels hat schon früh in ihrem Leben unter Depressionen gelitten und konnte die Krankheit aber mehrmals überwinden.

Cathy Hummels: Schauspiel als Leidenschaft

Ob die Hausaufgaben eine generelle Übung sind, oder ob sich Cathy Hummels derzeit auf eine konkrete Rolle – möglicherweise in Zusammenarbeit mit Mascha Müller – vorbereitet, ist derzeit noch unklar. Bekannt ist, dass sich die Moderatorin, Unternehmerin und Ex-Frau von Profi-Fußballer Mats Hummels auch leidenschaftlich für die Schauspielkunst begeistert. „Ich lerne sehr gerne Text und es war schon immer mein Traum, Schauspielerin zu werden. Das habe ich schon früher in sämtliche Poesiealben von Freundinnen geschrieben“, erklärte sie vergangenen Monat gegenüber der Bild-Zeitung. Bislang war Hummels im Fernsehen eher als Moderatorin aktiv – etwa bei den Formaten „Kampf der Reality Stars – Schiffbruch am Traumstrand“ und „Love Island“ – oder als Teilnehmerin in verschiedenen Fernsehformaten wie „Schlag den Star“.

Im Juni wurde bekannt, dass Hummels am Set der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ war, um dort in zwei Folgen eine Gastrolle zu spielen – als sie selbst. „Schauspielerin zu sein, war schon immer ein Kindheitstraum von mir – und am Set von ‚Sturm der Liebe‘ durfte ich diesen Traum ein Stück weit leben“, wird Hummels in einer Mitteilung der Produktionsfirma der Serie zitiert. Die „Sturm der Liebe“-Folgen mit Hummels sollen im November erscheinen.

Auch bei Serien wie das „Traumschiff“ oder „Unter uns“ war Hummels bereits zu sehen. Die gebürtige Dachauerin möchte es dabei allerdings nicht belassen – Im Gegenteil: „Ich möchte alles dafür tun, dass mein Traum wahr wird“, sagte Hummels im Juni zu Bild. Und ihre Insta-Story mit den bitteren Tränen zeigt: Die Schauspielkarriere geht offenbar weiter.

