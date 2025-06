Cathy Hummels zeigt Blut-Bilder nach Sport-Unfall: "Kann nicht einmal mehr reden"

Cathy Hummels möchte Botschafterin für Gesundheit und Fitness sein. In der Gemeinde Mondsee im österreichischen Salzkammergut hat die Influencerin und Moderatorin in den vergangenen Tagen erneut zu den „Balance Boost Days 2025“ geladen, einem mehrtägigen Event rund um Fitness und gesunden Lifestyle. Doch am Rande der Veranstaltung verletzte sich Hummels wohl bei einer Jogging-Runde – und ließ direkt ihre Fans daran teilnehmen: mit Bildern, die nichts für schwache Nerven waren.

Cathy Hummels: Sport-Unfall bei Balance Boost Days

Während der „Balance Boost Days“ hielt Hummels ihre Fans und Follower mit zahlreichen Posts und Storys bei ihren sozialen Kanälen auf dem Laufenden. Beim Event waren laut dem österreichischen Kurier auch prominente Gäste wie etwa Oliver Pocher, GZSZ-Star Raúl Richter, seine Verlobte Vanessa Schmitt und die Schauspielerinnen Mariella Ahrens und Nele Kiper.

Hummels‘ Social-Media-Auftritt ist deshalb voll mit Videos und Bildern von den Trainings und Aktivitäten, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Balance Boost Days“ absolvierten. Ein unachtsamer Moment während des Fitness-Retreats sorgte aber wohl dafür, dass Hummels ganz unerwartete Bilder auf ihrem Instagram-Account teilte: Bei einer Laufrunde war sie gestürzt – und zeigte daraufhin den Fans aufgeschürfte Handflächen und ein offenes Knie, von dem Blut das Schienbein hinablief.

Cathy Hummels nach Lauf-Unfall: Das war der Grund für die Verletzung

In ihrer Story erklärte die 37-Jährige, dass der Laufunfall die Folge von Unaufmerksamkeit war: „Mist! Ich hab von den ‚Balance Boost Days‘ geträumt und dann sowas“, erklärte Hummels. Dass ihr der Sturz wohl nicht nur einige Blessuren, sondern auch einen kleinen Schock mitgegeben hat, gab die Influencerin selbst in der Story zu: „Kann nicht einmal mehr reden“, so Hummels.

Ihr aufgeschlagenes Knie ließ die Gastgeberin der „Balance Boost Days“ später von einer bei dem Retreat anwesenden Expertin versorgen. „Ich muss zugeben, ich habe schon mehr Schmerzen als gedacht“, gab Hummels zu und schrieb: „Wie gut, eine Hautärztin hier zu haben.“ Dazu zeigte sie ein Bild, auf dem Hummels auf einem Sessel sitzt und von der Ärztin behandelt wird.

Übrigens: Cathy Hummels äußerte jüngst kontroverse Ansichten über die Zusammenarbeit mit Frauen. Für Aufsehen sorgte sie außerdem mit ihrem Podcast, der angeblich mehrere Millionen Euro wert sein soll. Hummels sprach in ihrem Format auch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) über Sternzeichen, erste Küsse, Bier und veganes Essen.

Balance Boost Days: Am Tag nach dem Unfall trainiert Cathy Hummels schon weiter

Hummels scheint den Sport-Unfall von ihrer Laufrunde gut weggesteckt zu haben. Denn einen Tag später postete sie ein Video von der „Hot Iron Session“, einem Training mit Langhanteln, bei dem sie wohl schon kurz nach ihrem Sturz wieder am Start war. In der Bildunterschrift erklärte Hummels, sie habe dabei nicht alle Übungen mitmachen können. „Ich habe dann einfach alternative Übungen gemacht.“

Im Video sieht man ganz deutlich die verschrammten Beine und Hände der Influencerin. Doch die Bewegung scheint nicht allzu eingeschränkt zu sein: Schließlich kam sie genau wie die anderen Teilnehmer der Session ganz schön ins Schwitzen.

Übrigens: Cathy Hummels und ihr Ex-Mann, Fußballer Mats Hummels, wollen nach ihrer Scheidung die gemeinsame Villa in München verkaufen. Cathy Hummels hat außerdem schon früh in ihrem Leben unter Depressionen gelitten.