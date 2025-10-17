Stundenlanges Schlange-Sitzen für die Stars

So kann Leselust auch aussehen: Stundenlang warten Fans auf der Frankfurter Buchmesse auf ein Autogramm ihrer Lieblingsautorin. Vor dem Signiertisch von SenLinYu, Autorin einer erfolgreichen Fan-Fortschreibung von Harry Potter («Manacled»), brauchte man am Freitag besonders viel Geduld. Junge Mädchen sitzen seit Mittag auf dem Boden, obwohl die Signierstunde erst am späten Nachmittag beginnt.

Zum ersten Mal hat die Buchmesse die historische Festhalle zum «Meet the Author»-Areal gemacht: Auf 5.600 Quadratmetern signieren 84 Autoren 91 Stunden lang Bücher oder lassen sich mit den Fans fotografieren. Die Buchmesse erwartet dazu rund 20.000 Menschen.

Wie bei einem Leichtathletik-Turnier

Für besonders prominente Autorinnen wie Caroline Wahl («22 Bahnen») musste man vorher Tickets bestellen. Für alle anderen lief das Anstellen nach einem ausgeklügelten System: Fünf Signiertische, davor je drei Reihen zum Anstellen für die aktuelle und die zwei folgenden Autoren. Durch die roten Markierungen auf dem Boden sieht das ein bisschen aus wie bei einem Leichtathletik-Turnier.

Zum ersten Mal durften in diesem Jahr Nicht-Fachbesucher schon am Freitagmorgen auf die Buchmesse. Besonders voll war es am Vormittag bei Stella Tack, die mit der Young-Adult-Reihe «Kiss the Bodyguard» bekannt wurde sowie bei New-Adult-Autorin Antonia Wesseling («Loverboy»). Andere Namen zogen weit weniger Publikum an - die Anstell-Rennbahnen blieben leer.