Das sind die Gäste bei Maybrit Illner (26.6.) im ZDF

Johann Wadephul (CDU), Außenminister

Jan van Aken (Linke), Parteivorsitzender

Alfons Mais, Generalleutnant, Inspekteur des Heeres der Bundeswehr

Ben Hodges, US-General a. D., ehemaliger Oberkommandeur der US-Armee in Europa

Florence Gaub, Politikwissenschaftlerin, Militärstrategin, Forschungsdirektorin der NATO-Militärakademie in Rom

Darum geht es heute am Abend bei Maybrit Illner: Ob der amerikanische Bomben-Angriff auf Iran wirklich erfolgreich das Atomprogramm der Mullahs zerstört hat, wird zurzeit noch diskutiert.

Donald Trump jedenfalls wollte sich als der neue starke Friedensbringer beim NATO-Gipfel feiern lassen – und seine NATO-Partner hat er beeindruckt. In Den Haag versuchen sie alles, um den US-Präsidenten bei Laune zu halten. Außer Spanien geloben die Mitglieder, künftig fünf Prozent für Verteidigung auszugeben. Wird Donald Trump nun auch die Ukraine wieder unterstützen und die europäischen Verbündeten wie einst beschützen?

Sanktionen gegen Russland wollen die USA vorerst keine weiteren verhängen – um Gespräche mit dem Kreml nicht zu gefährden. Und neue direkte Militärhilfe für die Ukraine rückt in weite Ferne.

Halten die USA künftig wenigstens am NATO-Bündnis und an Artikel 5 fest? Werden sie, wenn ja, dennoch Truppen und Gerät reduzieren? Kann Europa langfristig auch ohne ständige amerikanische Rückendeckung die eigene Sicherheit gewährleisten?

Wann kommt Maybrit Illner heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft um 22.20 Uhr im Fernsehen und wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt.

Kann ich Maybrit Illner auch als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Ja, ältere Folgen von Maybrit Illner können ebenfalls in der ZDF Mediathek als Stream abgerufen werden. Im Anschluss talkt Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Maybrit Illner: Zuschauerzahlen und Marktanteile

2024: 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,1 Prozent

2023: 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 12,9 Prozent

2022: 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,5 Prozent

2021: 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 15,2 Prozent

2020: 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,3 Prozent

2019: 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 11,7 Prozent