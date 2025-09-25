Das sind die Gäste bei Maybrit Illner (25.9.) im ZDF

Die Sommerpause ist vorbei. Maybrit Illner hat heute am 25. September wieder mehrere Gäste im Studio, um ein aktuelles Thema zu besprechen. Worum es dieses Mal geht, wer mitdiskutiert, und wann die Talkshow läuft, lesen Sie hier.

Maybrit Illner: Gäste heute am 25.9.

Paul Ziemiak (CDU)

Philipp Türmer, Juso-Vorsitzender

Verena Bentele, VdK-Präsidentin

Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister

Eva Quadbeck, Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND)

Was ist das Thema heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF?

Darum geht es heute am Abend bei Maybrit Illner: „Sozialstaat in Not – teuer, ungerecht, missbraucht?“

Kanzler und Finanzminister sind sich einig: Der Sozialstaat muss reformiert werden, und das wird anstrengend für alle. Lars Klingbeil hat kein Geld, Friedrich Merz kaum noch Rückhalt bei den Wählern. Von den angekündigten Reformen ist bisher weder bei den Menschen noch bei der Wirtschaft viel angekommen. Nun soll wenigstens das Bürgergeld noch in diesem Jahr „vom Kopf auf die Füße“ gestellt werden, kündigt der CDU-Chef an.

Wer nicht arbeiten will, der soll kein Geld mehr bekommen – so wünscht sich das die Union. Auch bei der SPD will man Missbrauch bekämpfen. Spart das wirklich Milliarden oder geht es vor allem um ein Gerechtigkeitsgefühl für diejenigen, die arbeiten und Steuern zahlen? Lohnt sich Leistung noch? Wie schwierig werden der Herbst der Reformen und seine finanziellen Folgen? Was kann und will der Sozialstaat noch leisten?

Wann kommt Maybrit Illner heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft um 22.15 Uhr im Fernsehen und wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt. Diese Sendung wird im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kann ich Maybrit Illner auch als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Ja, ältere Folgen von Maybrit Illner können ebenfalls in der ZDF Mediathek als Stream abgerufen werden. Im Anschluss talkt Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Maybrit Illner: Zuschauerzahlen und Marktanteile

Erstes Halbjahr 2025: 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 14,5 Prozent Marktanteil

2024: 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,1 Prozent

2023: 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 12,9 Prozent

2022: 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,5 Prozent

2021: 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 15,2 Prozent

2020: 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,3 Prozent

2019: 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 11,7 Prozent