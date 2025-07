Das sind die Gäste bei Maybrit Illner (24.7.) im ZDF

Maybrit Illner hat heute, am 24. Juli, wieder mehrere Gäste im Studio, um ein aktuelles Thema zu besprechen. Worum es diesmal geht, wer mitdiskutiert, und wann die Talkshow läuft, lesen Sie hier. Übrigens: Die Sendung heute ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Maybrit Illner gibt es dann wieder ab dem 11.9.2025.

Maybrit Illner: Gäste heute am 24.7.

Thorsten Frei (CDU) , Kanzleramtsminister

Verena Hubertz (SPD) , Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Monika Schnitzer , Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Robin Alexander , stellv. Chefredakteur WELT

Was ist das Thema heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF?

Darum geht es heute am Abend bei Maybrit Illner: Streit statt Aufbruch – bekommt Schwarz-Rot die Kurve?

Die Koalitions- und Wirtschaftslage diskutiert Maybrit Illner in ihrer letzten Ausgabe vor der Sommerpause. Zu Gast sind am Donnerstag Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer und der Journalist Robin Alexander. Sie diskutieren unter anderem über diese Fragen: Wie stabil ist die schwarz-rote Koalition? Kann sie die Wirtschaft aus der Rezession holen?

Politischer Aufbruch, wirtschaftlicher Aufschwung – Bundeskanzler Friedrich Merz und die Koalition hatten die Messlatte für ihre Regierungsarbeit hochgelegt. Bis zum Sommer sollten alle spüren, dass es vorangeht. Nun ist der Sommer da – doch der große Umschwung lässt auf sich warten, sowohl bei der Stimmung als auch bei den Wirtschaftsdaten.

Einige Gesetze sind auf dem Weg. Aber ob die Wirtschaft bald wieder wächst, hängt wohl zum einen von Donald Trump und seinen Zolldrohungen ab. Andererseits haben der Streit um eine Senkung der Stromsteuer für alle und die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts das Vertrauen in diese Regierung gleich wieder erschüttert. Wie stabil ist die schwarz-rote Koalition? Kann sie die Wirtschaft aus der Rezession holen?

Wann kommt Maybrit Illner heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft um 22.15 Uhr im Fernsehen und wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt.

Kann ich Maybrit Illner auch als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Ja, ältere Folgen von Maybrit Illner können ebenfalls in der ZDF Mediathek als Stream abgerufen werden. Im Anschluss talkt Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Maybrit Illner: Zuschauerzahlen und Marktanteile

Erstes Halbjahr 2025: 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 14,5 Prozent Marktanteil

2024: 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,1 Prozent

2023: 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 12,9 Prozent

2022: 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,5 Prozent

2021: 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 15,2 Prozent

2020: 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,3 Prozent

2019: 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 11,7 Prozent