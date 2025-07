Maybrit Illner fällt heute aus – das ist der Grund

Maybrit Illner hat heute am 17. Juli keine Gäste im Studio, um über ein aktuelles Thema zu sprechen. Ihre Sendung fällt aus. Auf dem angestammten Sendeplatz läuft stattdessen der fesselnde Krimi „Ostfriesenwut“. Wann kommt die nächste Sendung von und mit Maybrit Illner?

Maybrit Illner: Keine Gäste und kein Thema heute am 17.7.

"Ostfriesenwut" ist der Titel des neunten Romans der Ostfriesen-Krimi-Reihe von Klaus-Peter Wolf sowie der Titel einer Verfilmung dieser Geschichte im ZDF. Im Mittelpunkt steht die Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen, die mit einem Mordfall und einem Erpressungsversuch mit biologischen Kampfstoffen konfrontiert wird, die möglicherweise miteinander zusammenhängen.

Ein Angler entdeckt eine Tote im Watt. Gleichzeitig hinterlegen Erpresser Proben von biologischen Kampfstoffen bei einer Zeitung. Das Trinkwasser in ganz Ostfriesland soll vergiftet werden. Die gefundenen Proben sind echt, und was niemand ahnt: Beide Fälle stehen in direktem Zusammenhang. Bei den Ermittlungen gerät ihr ehemaliger Chef, Ubbo Heide, ins Visier von Ann Kathrin. Was weiß er?

Kann ich Maybrit Illner auch als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Ja, ältere Folgen von Maybrit Illner können ebenfalls in der ZDF-Mediathek als Stream abgerufen werden. Im Anschluss an Maybrit Illner talkt in der Regel Markus Lanz - so auch heute am 17. Juli.

Der nächste Polittalk Maybrit Illner läuft dann am nächsten Donnerstag, 24.7., zu gewohnter Zeit wieder im ZDF.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Maybrit Illner: Zuschauerzahlen und Marktanteile

2024: 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,1 Prozent

2023: 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 12,9 Prozent

2022: 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,5 Prozent

2021: 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 15,2 Prozent

2020: 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,3 Prozent

2019: 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 11,7 Prozent