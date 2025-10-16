Das sind die Gäste bei Maybrit Illner (16.10.) im ZDF

Die Sommerpause ist vorbei. Maybrit Illner hat heute am 16. Oktober wieder mehrere Gäste im Studio, um ein aktuelles Thema zu besprechen. Worum es dieses Mal geht, wer mitdiskutiert, und wann die Talkshow läuft, lesen Sie hier.

Maybrit Illner: Gäste heute am 16.10.

Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister

Irene Mihalic (Bündnis 90 / Die Grünen), Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, zurzeit beurlaubte Polizeibeamtin

André Wüstner, Oberst, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes

Holger Stark, stellv. Chefredakteur und Ressortleiter Investigative Recherche und Daten von "Die Zeit"

Was ist das Thema heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF?

Darum geht es heute am Abend bei Maybrit Illner: „Deutschlands Sicherheit – neue Gefahren von außen und innen?“

Die Bedrohungslage ist so brisant wie nie. „Wir stehen schon heute im Feuer“ – das sagten in dieser Woche die Chefs der In- und Auslandsnachrichtendienste. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt fordert: „Eine Zeitenwende muss also auch bei der inneren Sicherheit her.

Die Herausforderungen sind vielfältig: Sabotage und Spionage, Cyberwar, Drohnenabwehr, Kriminalität, ungesteuerte Migration. Doch es herrscht Streit – über Zuständigkeiten, über Material, über Personal.

Was kann die Polizei leisten? Was die Bundeswehr? Was die Sicherheitsdienste? Wie viele Soldaten braucht das Land – und wer muss ran? Die Bedrohung wächst – die Regierung ringt um den Kurs. Reagiert die Politik schnell genug auf die neue Lage? Und setzt sie innen wie außen die richtigen Prioritäten?

Das sind die bekanntesten deutschen TV-Talker Icon Galerie 16 Bilder

Wann kommt Maybrit Illner heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft um 22.15 Uhr im Fernsehen und wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt. Diese Sendung wird im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kann ich Maybrit Illner auch als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Ja, ältere Folgen von Maybrit Illner können ebenfalls in der ZDF Mediathek als Stream abgerufen werden. Im Anschluss talkt Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Maybrit Illner: Zuschauerzahlen und Marktanteile

Erstes Halbjahr 2025: 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 14,5 Prozent Marktanteil

2024: 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,1 Prozent

2023: 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 12,9 Prozent

2022: 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,5 Prozent

2021: 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 15,2 Prozent

2020: 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,3 Prozent

2019: 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 11,7 Prozent