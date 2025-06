Das sind die Gäste bei Maybrit Illner (19.6.) im ZDF

Maybrit Illner hat heute am 19. Juni wieder mehrere Gäste im Studio, um ein aktuelles Thema zu besprechen. Worum es diesmal geht, wer mitdiskutiert, und wann die Talkshow läuft, lesen Sie hier.

Armin Laschet (CDU, Vorsitzender Auswärtiger Ausschusses)

Moshe Zimmermann (Israelischer Historiker)

Ahmad Mansour (Israelisch-deutscher Palästinenser)

Shahrzad Eden Osterer (Deutsch-iranische Journalistin)

Kristin Helberg (Politikwissenschaftlerin,Journalistin)

Elmar Theveßen (Leiter ZDF-Studio Washington)

Was ist das Thema morgen Abend bei Maybrit Illner im ZDF?

Israel will mit seinen Angriffen auf den Iran tiefgreifende Veränderungen im Nahen Osten herbeiführen. Ziel sei „die Beseitigung des iranischen Atomprogramms, die Beseitigung der Produktionskapazitäten für Raketen und die Beseitigung der Achse des Terrors“, so Regierungschef Benjamin Netanjahu.

US-Präsident Donald Trump, dem selbst ernannten „Dealmaker“, ist es bisher nicht gelungen, Teheran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Nun will er den Konflikt „ein für alle Mal lösen“. Ob durch Verhandlungen oder militärisches Eingreifen – bisher völlig unklar.

Experten zufolge liegen einige der Atomanlagen im Iran aber so tief unter der Erde, dass für Angriffe sogenannte Bunkerbrecher-Bomben nötig wären, über die nur die USA verfügen. Werden die USA militärisch in den Konflikt eingreifen?

Was bedeutet der Krieg zwischen Israel und Iran für Deutschland? Angegriffen hat Israel – wie soll sich die deutsche Regierung dazu verhalten? Wird das Atomprogramm des Iran gestoppt oder kommen die Mullahs jetzt umso schneller an „die Bombe“?

Wann kommt Maybrit Illner heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft um 22.40 Uhr im Fernsehen und wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt. Im Anschluss kommt Markus Lanz.

Kann ich Maybrit Illner auch als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Ja, ältere Folgen von Maybrit Illner können ebenfalls in der ZDF Mediathek als Stream abgerufen werden. Im Anschluss talkt Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Maybrit Illner: Zuschauerzahlen und Marktanteile

2024: 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,1 Prozent

2023: 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 12,9 Prozent

2022: 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,5 Prozent

2021: 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 15,2 Prozent

2020: 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,3 Prozent

2019: 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 11,7 Prozent