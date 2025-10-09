Das sind die Gäste bei Maybrit Illner (9.10.) im ZDF

Die Sommerpause ist vorbei. Maybrit Illner hat heute am 9. Oktober wieder mehrere Gäste im Studio, um ein aktuelles Thema zu besprechen. Worum es dieses Mal geht, wer mitdiskutiert, und wann die Talkshow läuft, lesen Sie hier.

Maybrit Illner: Gäste heute am 9.10.

Armin Laschet (CDU), Außenpolitiker und Ex-Ministerpräsident von NRW

Franziska Brantner (B90/Grüne), Parteivorsitzende

Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr

Jochen Kopelke, Vorsitzender Polizeigewerkschaft GdP

Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur Die Zeit )

Kerstin Münstermann (Leiterin der Parlamentsredaktion Rheinische Post ).

Was ist das Thema heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF?

Darum geht es heute am Abend bei Maybrit Illner: „Unsichtbare Feinde, unsichere Zukunft – ist Deutschland vorbereitet?“

Maybrit Illner fragt heute ihrer Gäste u. a.: Sabotage an Stromnetzen oder Bahnstrecken, Drohnen über Flughäfen und Kasernen – den Deutschen wird langsam klar, dass ihre Sicherheit von außen und innen bedroht ist. Wer soll und kann diese hybriden Gefahren bekämpfen? Die Polizei? Die Bundeswehr? Der Verfassungsschutz?

Es fehlt nicht nur an Waffen – zum Beispiel zur Abwehr von Drohnen – es fehlte bisher auch an klaren Zuständigkeiten. Bundesinnenminister Dobrindt will nun der Bundespolizei per Gesetz mehr Verantwortung geben. Ist das der „große Wurf“ – wie er behauptet? Mit welchen Gefahren ist zu rechnen, und wer genau soll sich wie um sie kümmern?

Noch nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden – so sagt es die Regierung. Deshalb will die Union auch gleich eine echte Wehrpflicht und nicht das Stufenmodell des Verteidigungsministers, der zusammen mit der SPD auf Freiwilligkeit und auf den Koalitionsvertrag setzt. Wie schutzlos ist Deutschland gegen die neuen Bedrohungen? Was kann die Bundeswehr leisten?

Wann kommt Maybrit Illner heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft um 22.15 Uhr im Fernsehen und wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt. Diese Sendung wird im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kann ich Maybrit Illner auch als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Ja, ältere Folgen von Maybrit Illner können ebenfalls in der ZDF Mediathek als Stream abgerufen werden. Im Anschluss talkt Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Maybrit Illner: Zuschauerzahlen und Marktanteile

Erstes Halbjahr 2025: 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 14,5 Prozent Marktanteil

2024: 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,1 Prozent

2023: 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 12,9 Prozent

2022: 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,5 Prozent

2021: 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 15,2 Prozent

2020: 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,3 Prozent

2019: 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 11,7 Prozent