Das sind die Gäste bei Maybrit Illner (2.10.) im ZDF

Die Sommerpause ist vorbei. Maybrit Illner hat heute am 2. Oktober wieder mehrere Gäste im Studio, um ein aktuelles Thema zu besprechen. Worum es dieses Mal geht, wer mitdiskutiert, und wann die Talkshow läuft, lesen Sie hier.

Maybrit Illner: Gäste heute am 2.10.

Manfred Weber (CSU), Fraktions- und Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), Europaabgeordneter, stellvertretender Parteivorsitzender der CSU

Jan van Aken (Die Linke), Parteivorsitzender, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag

Claudia Major, Senior Vice President für Transatlantische Sicherheitsinitiativen German Marshall Fund of the United States (GMF)

Peter Neumann, Politikwissenschaftler, King’s College London

Katrin Eigendorf, Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Was ist das Thema heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF?

Darum geht es heute am Abend bei Maybrit Illner: „Zwischen Krieg und Frieden – was bringt Europa Sicherheit?“

Es scheint so, als habe US-Präsident Trump die Geduld mit Wladimir Putin verloren: Die Ukraine könne den Krieg doch gewinnen, denn Russland sei nur ein „Papiertiger“, postete er jüngst. Putins Nein zu Verhandlungen, die MiGs und Drohnen im Nato-Luftraum und wohl nicht zuletzt sein Gespräch mit Wolodymyr Selenskyj in New York bringen Trump offenbar wieder näher an die Koalition der Willigen.

Für wie lange? Die Europäer beraten in Kopenhagen und suchen nach Antworten auf die russische Bedrohung. „Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden“, so beschreibt Bundeskanzler Friedrich Merz die Lage. Nun sein Plan: Die Ukraine-Hilfe soll zukünftig mit einem Kredit bezahlt werden, für den die eingefrorenen russischen Milliarden als Sicherheit dienen.

Kann Europa auf eine Art „Rückkehr“ von Trump hoffen? Wie müssen Nato und EU auf Putins Provokationen antworten? Wozu ist die Nato in der Lage? Und wie abwehrbereit sind Europa und seine 27 Mitgliedsstaaten?

Wann kommt Maybrit Illner heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft um 22.15 Uhr im Fernsehen und wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt. Diese Sendung wird im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kann ich Maybrit Illner auch als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Ja, ältere Folgen von Maybrit Illner können ebenfalls in der ZDF Mediathek als Stream abgerufen werden. Im Anschluss talkt Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Maybrit Illner: Zuschauerzahlen und Marktanteile

Erstes Halbjahr 2025: 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 14,5 Prozent Marktanteil

2024: 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,1 Prozent

2023: 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 12,9 Prozent

2022: 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,5 Prozent

2021: 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 15,2 Prozent

2020: 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 14,3 Prozent

2019: 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Marktanteil: 11,7 Prozent