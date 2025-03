Die Gäste bei Maybrit Illner heute (20.3.) im ZDF

Maybrit Illner hat heute am 20. März wieder mehrere Gäste im Studio, um ein aktuelles Thema zu besprechen. Worum es diesmal geht, wer mitdiskutiert, und wann die Talkshow läuft, lesen Sie hier.

Maybrit Illner-Gäste heute am 20.3.

Sigmar Gabriel, Vorsitzender der „Atlantik-Brücke e.V.“

Norbert Röttgen (CDU), Außenpolitiker

Claudia Major, Militärexpertin vom „German Marshall Fund”

John Bolton, ehemaliger Berater von Donald Trump

Katrin Eigendorf, ZDF-Korrespondentin

Was ist das Thema heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF?

„Putin spielt mit Trump – und wer rettet jetzt die Ukraine?“ Um diese Frage dreht es sich bei Maybrit Illner heute im ZDF-Polittalk am Donnerstag.

Ist der „Deal“, den der US-Präsident in Aussicht gestellt hat, in weite Ferne gerückt? Hat Trump sich von Putin über den Tisch ziehen lassen? Oder sind erste Schritte gemacht, um diesen Krieg zu beenden? Immerhin sollen am Sonntag die Gespräche weitergehen. Klar zu erkennen ist bisher: Trump übt Druck vor allem auf die Ukraine und Präsident Selenskyj aus, gegen Putin ist er nachsichtig.

Wird das Schicksal der Ukraine über die europäischen Köpfe hinweg entschieden? Bleibt Europa zukünftig alleine mit Putins Machts- und Gebietsansprüchen? Deutschland wird seine Verteidigungsausgaben nun massiv erhöhen, Brüssel will 800 Milliarden für Aufrüstung mobilisieren. Kann sich Europa so Sicherheit erkaufen?

Wann kommt Maybrit Illner heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute um 22.15 Uhr im Fernsehen und wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt. Im Anschluss kommt Markus Lanz.

Kann ich Maybrit Illner auch als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Ja, ältere Folgen von Maybrit Illner können ebenfalls in der ZDF Mediathek als Stream abgerufen werden.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.