Die Gäste bei Maybrit Illner heute (13.3.) im ZDF

Maybrit Illner hat heute am 13. März wieder mehrere Gäste im Studio, um ein aktuelles Thema zu besprechen. Worum es diesmal geht, wer mitdiskutiert, und wann die Talkshow läuft, lesen Sie hier.

Maybrit Illner-Gäste heute am 13.3.

Carsten Linnemann (CDU), Generalsekretär

Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen), Parteivorsitzende

Moritz Schularick, Präsident „Kiel Institut für Weltwirtschaft“, Professor für Volkswirtschaftslehre

Kristina Dunz, stellvertretende Leiterin Hauptstadtbüro „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND)

Gabor Steingart, Journalist, Herausgeber von „The Pioneer“

Was ist das Thema heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF?

Die Sondierungen zwischen Union und SPD sind beendet. Am Donnerstag, den 13. März 2025, sollen die Koalitionsverhandlungen beginnen. Grundlage sind zwei Milliardenpakete voller Schulden und eine 180-Grad-Wende des CDU-Chefs Friedrich Merz

Noch ist völlig unklar, wie die gigantische Neuverschuldung für Infrastruktur und das Ausnehmen der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse oberhalb 1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes im Detail gestaltet werden sollen. Klar ist aber: Union und SPD brauchen zwingend die Grünen, um die Gesetzesänderungen noch im alten Bundestag beschließen zu können.

Wird das ohne Zugeständnisse gehen? Ist das in der Kürze der Zeit überhaupt noch verhandelbar? Nicht nur die Opposition, auch Wirtschaftsexperten und Juristen haben große Zweifel an den Plänen angemeldet.

Wann kommt Maybrit Illner heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute um 22.15 Uhr im Fernsehen und wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt. Im Anschluss kommt Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Das Pendant in der ARD ist wohl Sandra Maischberger. Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte“, die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.