Markus Lanz fällt heute (20.8.) aus - so lange dauert seine Sommerpause noch

Die Talkshow „Markus Lanz“ pausiert weiterhin wegen der Sommerpause. Heute am Mittwoch, 20. August, wird keine neue Folge im ZDF ausgestrahlt. Fans der Sendung müssen sich noch etwas gedulden: Die nächste Ausgabe ist laut ZDF am Dienstag, 26. August, geplant.

Zuletzt bei Markus Lanz: Joachim Gauck im Gespräch

In der letzten Folge vor der Sommerpause war Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsident, zu Gast. Er sprach über aktuelle geopolitische Entwicklungen und die Herausforderungen für die Demokratie in Deutschland.

Markus Lanz in der ZDF-Mediathek: Folgen als Wiederholung ansehen

Wer auf neue Gespräche nicht warten möchte, findet alle bisherigen Ausgaben von „Markus Lanz“ in der ZDF-Mediathek. Dort lassen sich aktuelle und ältere Talkshows jederzeit als Wiederholung abrufen.

Markus Lanz privat: Herkunft, Familie und Podcast

Markus Lanz wuchs in Südtirol in einer Bergbauernfamilie auf und ist seit vielen Jahren als TV-Moderator bekannt. In Interviews beschreibt er seinen Talkstil als „Handwerk“, bei dem offener Austausch im Mittelpunkt stehe.

Privat war Markus Lanz bis 2006 mit Moderatorin Birgit Schrowange liiert, das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. 2011 heiratete Lanz Angela Gessmann, mit der er zwei Töchter hat. Anfang 2023 wurde die Trennung des Ehepaares bekannt gegeben. Neben seiner TV-Arbeit betreibt Lanz einen Podcast zusammen mit Richard David Precht.

Einschaltquoten 2024: Wie erfolgreich ist „Markus Lanz“?

Die Talkshow mit Markus Lanz erzielte im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent und lag damit über dem Wert des Vorjahres (14,3 Prozent). In der ZDF-Mediathek erreichte das Format sogar einen Rekordwert: 3,0 Prozent des gesamten Sehvolumens entfielen den Angaben zufolge auf „Markus Lanz“.

Nach Angaben des Fachportals Quotenmeter.de lag die durchschnittliche Zuschauerzahl seit März 2025 bei 1,49 Millionen Personen ab drei Jahren, mit einem Marktanteil von 16,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es durchschnittlich 0,24 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 12,2 Prozent für die Sendung Markus Lanz entspricht.