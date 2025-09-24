Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz am 24.9.

Markus Lanz hat heute, am 24. September wieder mehrere Gäste im Studio, um aktuelle Themen zu diskutieren. Wer diesmal mit dabei ist, über was gesprochen wird und wann die Sendung in TV und Mediathek zu sehen ist - hier der aktuelle Überblick.

Markus-Lanz-Gäste heute am 24.9.

Manfred Weber, EVP-Vorsitzender: Der CSU-Vize und Fraktionschef der EVP im EU-Parlament nimmt Stellung zur gestrigen Rede Trumps vor der UN, zur Sicherheitslage in Europa und zur Rolle Deutschlands im Nahen Osten.

Isabelle Schaefers, Korrespondentin: Die NATO-Expertin des ZDF-Studios Brüssel äußert sich zu den zunehmenden Spannungen zwischen Moskau und dem westlichen Verteidigungsbündnis. Zudem analysiert sie das Wirken Webers.

Mariam Lau, Journalistin: Die "Zeit"-Redakteurin blickt auf die Unionsstreitigkeiten über einen Kurswechsel in der Israelpolitik. „Merz ist gefangen in einer Art strategischer Einsamkeit“, sagt sie.

Bente Scheller, Nahost-Expertin: Die Politikwissenschaftlerin der Heinrich-Böll-Stiftung äußert sich zur internationalen Debatte um die Anerkennung Palästinas als Staat. „Ich halte das für Symbolpolitik“, meint sie.

Wann kommt Markus Lanz heute im Fernsehen?

Die Sendung läuft am 24.9. um 23.15 Uhr im ZDF und dann später in der Mediathek.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

Mehr als 10.000 Interviews hat Lanz bislang geführt, unter anderem mit Barack Obama, Bill Gates, Adele, Karl Lagerfeld, Stephen King, mit amtierenden und früheren deutschen und europäischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern sowie mit bedeutenden Persönlichkeiten des Zeitgeschehens.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich möchte Dinge kennenlernen und besser verstehen."

Lanz, der für seine TV-Aktivitäten mehrere Preise - darunter die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis - erhalten hat, war bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange zusammen. Das Ex-Paar hat einen volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz Angela Gessmann. In dieser Ehe kamen 2014 und 2018 zwei Töchter zur Welt. Im Februar 2023 bestätigte der Anwalt von Lanz, dass sich das Ehepaar getrennt hat.

Markus Lanz: Das sind die nächsten Sendetermine im ZDF

Donnerstag, 25.9., um 23.15 Uhr

Einschaltquoten aktuell: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.