Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz am 4.9.

Auch heute Abend lädt Markus Lanz wieder in sein ZDF-Studio ein, um mit hochkarätigen Gästen über aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen zu diskutieren. Die Gesprächsrunden des Moderators sind längst ein fester Bestandteil des deutschen TV-Abends – und auch in der Mediathek erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Hier der Überblick über die Sendung heute am 4. September.

Gäste bei Markus Lanz heute am 4.9.2025

Welche Gesprächspartner heute Abend bei Markus Lanz auf dem Sofa Platz nehmen, gibt das ZDF traditionell erst am Tag selbst bekannt. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Namen der Gäste vorliegen.

Markus Lanz heute: Uhrzeit, Sendeplatz und Mediathek

Sendetermin: Donnerstag, 4. September 2025

Uhrzeit: 23:15 Uhr im ZDF

Dauer: ca. 75 Minuten

Stream: Zeitgleich auch in der ZDF-Mediathek sowie dort im Anschluss jederzeit als Wiederholung abrufbar.

Wer die Talkshow also verpasst, kann sie problemlos am nächsten Tag online nachschauen.

Einschaltquoten und Beliebtheit von Markus Lanz

Die Talkshow von Markus Lanz zählt zu den erfolgreichsten Formaten im ZDF: Laut Senderangaben erreichte die Sendung im Jahr 2024 einen beachtlichen Marktanteil von 15,2 Prozent. Auch in der ZDF-Mediathek ist Lanz ein Quotenhit – er beschert dem Sender regelmäßig hohe Abrufzahlen.

Markus Lanz: Porträt und Karriere

Der gebürtige Südtiroler Markus Lanz (Jahrgang 1969) gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Nach seinem Start bei RTL etablierte er sich beim ZDF endgültig als feste Größe. Seit 2009 prägt sein gleichnamiges Talkformat die politische Debattenkultur in Deutschland.

Mit seiner präzisen Fragetechnik, mal hartnäckig, mal empathisch, sorgt Lanz nicht selten für Schlagzeilen. Mittlerweile sind über 2000 Folgen seiner Talkshow entstanden. Daneben arbeitet er journalistisch auch in Podcasts und TV-Dokumentationen.

„Ich glaube, dass man sich wirklich gut vorbereiten und dann alles wieder vergessen muss, um sich ganz auf den Moment einzulassen“, sagt Lanz zum Erfolgskonzept seiner Sendung. „Bei jedem von uns gibt es etwas, was uns treibt, was uns wirklich wichtig ist. Wenn man es schafft, den Punkt zu erwischen, und versteht, was es ist, was diese Saite zum Schwingen bringt, dann entsteht manchmal so ein magischer Moment. Aber das kann man natürlich nicht planen.“