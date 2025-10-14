Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz am 14.10.

Auch heute am 14. Oktober lädt Markus Lanz wieder in sein ZDF-Studio ein, um mit Gästen über aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen zu diskutieren. Hier der Überblick über die Sendung am Dienstag.

Gäste bei Markus Lanz heute am 14.10.2025

Das ZDF hat die Namen der Gäste heute bei Lanz noch nicht veröffentlicht. Wir aktualisieren diesen Bericht, sobald die Informationen bekannt sind:

Markus Lanz heute: Uhrzeit, Sendeplatz und Mediathek

Sendetermin: Dienstag, 14. Oktober 2025

Uhrzeit: 22:45 Uhr im ZDF

Dauer: ca. 75 Minuten

Stream: Zeitgleich auch in der ZDF-Mediathek sowie dort im Anschluss jederzeit als Wiederholung abrufbar.

Wer die Talkshow also verpasst, kann sie problemlos am nächsten Tag online nachschauen.

Einschaltquoten und Beliebtheit von Markus Lanz

Die Talkshow von Markus Lanz zählt zu den erfolgreichsten Formaten im ZDF: Laut Senderangaben erreichte die Sendung im Jahr 2024 einen Marktanteil von 15,2 Prozent. Auch in der ZDF-Mediathek ist Lanz ein Quotenhit – er beschert dem Sender regelmäßig hohe Abrufzahlen.

Markus Lanz: Porträt und Karriere

Der gebürtige Südtiroler Markus Lanz (Jahrgang 1969) gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Nach seinem Start bei RTL etablierte er sich beim ZDF endgültig als feste Größe. Seit 2009 prägt sein gleichnamiges Talkformat die politische Debattenkultur in Deutschland.

Mit seiner präzisen Fragetechnik, mal hartnäckig, mal empathisch, sorgt Lanz nicht selten für Schlagzeilen. Mittlerweile sind über 2000 Folgen seiner Talkshow entstanden. Daneben arbeitet er journalistisch auch in Podcasts und TV-Dokumentationen.

„Ich glaube, dass man sich wirklich gut vorbereiten und dann alles wieder vergessen muss, um sich ganz auf den Moment einzulassen“, sagt Lanz zum Erfolgskonzept seiner Sendung. „Bei jedem von uns gibt es etwas, was uns treibt, was uns wirklich wichtig ist. Wenn man es schafft, den Punkt zu erwischen, und versteht, was es ist, was diese Saite zum Schwingen bringt, dann entsteht manchmal so ein magischer Moment. Aber das kann man natürlich nicht planen.“