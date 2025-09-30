Logo all-in.de
Markus Lanz heute - Gäste und Thema am 30.9.25

TV Programm

Markus Lanz heute: Gäste und Themen am 30.09.2025

Markus Lanz und Gäste sprechen heute (30. September) wieder im ZDF über aktuelle Themen. Wer diesmal zu Gast im Studio ist, worum es geht und wann die Sendung läuft - hier der Überblick.
    Markus Lanz und Gäste sprechen auch heute am 30.9. wieder im ZDF über aktuelle Themen und Ereignisse. Hier Gäste und Themen.
    Markus Lanz und Gäste sprechen auch heute am 30.9. wieder im ZDF über aktuelle Themen und Ereignisse. Hier Gäste und Themen. Foto: Markus Hertrich, ZDF

    Markus Lanz hat heute - 30. September 2025 - mehrere Gäste im Studio, um mit ihnen über aktuelle Themen zu diskutieren. Wer am Abend eingeladen ist und über welche Themen gesprochen wird - hier der aktuelle Überblick zur Sendung.

    Markus Lanz-Gäste heute am 30.09.

    • Das ZDF hat die Namen der Gäste bei Lanz noch nicht veröffentlicht. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Informationen vorliegen. 

    Sendezeit, Ausstrahlung, Mediathek: Wann läuft Markus Lanz heute?

    Die Talkshow „Markus Lanz“ wird heute am 30. September 2025 um 22.45 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Parallel dazu steht die Sendung als Livestream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort kann „Markus Lanz“ etwa ab 1 Uhr nachts auch jederzeit auf Abruf angesehen werden.

    Sendetermin in der Übersicht

    • TV-Ausstrahlung: Dienstag, 30. September, um 22.45 Uhr im ZDF
    • Livestream: Zeitgleich in der ZDF-Mediathek
    • Abruf: Sendung nach Ausstrahlung ab ca. 1 Uhr online verfügbar

    Das ist die Talkshow „Markus Lanz“

    Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Fernsehmoderatoren Deutschlands. Sein journalistisch-analytischer Ansatz und die Bandbreite der Gäste aus Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur prägen das Format seit 2009. Die Sendung erreicht regelmäßig hohe Einschaltquoten und ist auch als Abrufvideo in der Mediathek sehr beliebt.

    "Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat:  "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennenlernen und besser verstehen." 

    Weitere Informationen zu Markus Lanz, seiner Karriere und seinem Moderationsstil finden Sie auf der Website des ZDF oder im ausführlichen Porträt bei all-in.de.

    Markus Lanz: Sein Leben und seine Karriere in Bildern

    Markus Lanz ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands und seit fast 30 Jahren im TV-Geschäft. Hier sein Leben und seine Karriere in Bildern.
    Einschaltquoten und Relevanz

    Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.

    Was sind die nächsten Sendetermine von Markus Lanz?

    • Dienstag, 30.09., 22.45 Uhr
    • Mittwoch. 01.10., 0 Uhr
    • Donnerstag, 02.10., 23.15 Uhr
