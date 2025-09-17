Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz

Markus Lanz und Gäste sprechen heute - 17.9. - wieder über aktuelle Themen und Ereignisse im ZDF. Wer ist heute bei Lanz? Um was geht es und wann läuft die Sendung in TV und Mediathek? Hier der Überblick.

Markus Lanz-Gäste heute am 17. September

Das ZDF hat die Namen der Gäste bei Lanz heute noch nicht veröffentlicht. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald die Informationen vorliegen.

Wann kommt Markus Lanz heute im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung beginnt heute sehr spät, nämlich erst um Mitternacht im ZDF.

Sendetermin in der Übersicht

TV-Ausstrahlung: Mittwoch, 17. September, um 0 Uhr im ZDF

Livestream: Zeitgleich in der ZDF-Mediathek

Abruf: Sendung nach Ausstrahlung ab ca. 1 Uhr nachts online verfügbar

Das ist die Talkshow „Markus Lanz“

Dauer-Talker Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennenlernen und besser verstehen."

Weitere Informationen zu Markus Lanz, seiner Karriere und seinem Moderationsstil finden Sie auf der Website des ZDF oder im ausführlichen Porträt bei all-in.de.

Einschaltquoten: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.