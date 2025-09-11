Markus Lanz heute: Gäste und Themen am 11.09.2025

Markus Lanz hat heute - 11. September - wieder mehrere Gäste im Studio, um mit ihnen über verschiedene Themen zu diskutieren. Wer am Abend eingeladen ist und über welche Themen gesprochen wird - hier der aktuelle Überblick zur Sendung.

Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz

Jan van Aken, Linken-Chef: Er erläutert die ablehnende Haltung seiner Partei zu Aufrüstung und Wehrpflicht. Zudem äußert er sich zu Israel und Gaza, dem Ukrainekrieg und zur Debatte um Kürzungen im Sozialsystem.

Sabine Adler, Journalistin: Die „Deutschlandfunk“-Redakteurin und Osteuropa-Expertin ordnet den Abschuss russischer Drohnen in Polen ein. Zudem berichtet sie über die Situation in der Ukraine, die sie kürzlich besuchte.

Ruud Koopmans, Migrationsforscher: Zehn Jahre nach Merkels „Wir schaffen das!“ kritisiert er die Migrationspolitik: „Das europäische Asylsystem gleicht einer Lotterie um Leben und Tod, um Freiheit und Unterdrückung.“

Elmar Theveßen, Korrespondent: Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über Hintergründe zur Ermordung des Trump-Vertrauten Charlie Kirk. Zudem äußert er sich zur US-Migrations- und Nahostpolitik.

Sendezeit und Ausstrahlung: Wann läuft Markus Lanz heute?

Die Talkshow „Markus Lanz“ wird heute am 11. September 2025 um 23.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt, direkt nach Maybrit Illner. Parallel dazu steht die Sendung als Livestream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort kann „Markus Lanz“ etwa ab 1 Uhr nachts auch jederzeit auf Abruf angesehen werden.

Sendetermin in der Übersicht

TV-Ausstrahlung: Mittwoch, 11. September, um 23.15 Uhr im ZDF

Livestream: Zeitgleich in der ZDF-Mediathek

Abruf: Sendung nach Ausstrahlung ab ca. 1 Uhr online verfügbar

Das ist die Talkshow „Markus Lanz“

Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Fernsehmoderatoren Deutschlands. Sein journalistisch-analytischer Ansatz und die Bandbreite der Gäste aus Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur prägen das Format seit 2009. Die Sendung erreicht regelmäßig hohe Einschaltquoten und ist auch als Abrufvideo in der Mediathek sehr beliebt.

„Ich glaube, dass man sich wirklich gut vorbereiten und dann alles wieder vergessen muss, um sich ganz auf den Moment einzulassen“, sagte Lanz einmal zum Erfolgskonzept seiner Sendung. „Bei jedem von uns gibt es etwas, was uns treibt, was uns wirklich wichtig ist. Wenn man es schafft, den Punkt zu erwischen, und versteht, was es ist, was diese Saite zum Schwingen bringt, dann entsteht manchmal so ein magischer Moment. Aber das kann man natürlich nicht planen.“

Weitere Informationen zu Markus Lanz, seiner Karriere und seinem Moderationsstil finden Sie auf der Website des ZDF oder im ausführlichen Porträt bei all-in.de.

Einschaltquoten und Relevanz

Nach ZDF-Angaben verzeichnet „Markus Lanz“ einen Marktanteil von über 15 Prozent und gehört damit zu den meistgesehenen politischen Talksendungen im deutschen Fernsehen. Auch in der Mediathek wird Lanz sehr oft abgerufen.

Wer war gestern bei Markus Lanz?

Boris Palmer, Politiker (parteilos)

André Neumann, Lokalpolitiker

Jutta Steinruck, OB Ludwigshafen

Astrid Klinkert-Kittel, Landrätin