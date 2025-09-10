Gäste und Themen bei Markus Lanz heute am 10.09.2025

Drei bis vier Gäste diskutieren heute (10.9.) mit Markus Lanz wieder im Studio über aktuelle Entwicklungen. Wer heute Abend eingeladen ist und über welche Themen gesprochen wird, gibt das ZDF wie immer im Laufe des Sendetags final bekannt. Inhaltliche Schwerpunkte liegen erfahrungsgemäß auf tagesaktuellen Fragen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft oder Wissenschaft.

Hinweis: Sobald die exakten Gäste und Themen vom ZDF veröffentlicht werden, finden Sie an dieser Stelle eine aktualisierte Übersicht.

Sendezeit und Ausstrahlung: Wann läuft Markus Lanz heute?

Die Talkshow „Markus Lanz“ wird heute am 10. September 2025 wie gewohnt um 23.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Parallel dazu steht die Sendung als Livestream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort kann „Markus Lanz“ etwa ab 1 Uhr nachts auch jederzeit auf Abruf angesehen werden.

Sendetermin in der Übersicht

TV-Ausstrahlung: Mittwoch, 10.09.2025, um 23.15 Uhr im ZDF

Livestream: Zeitgleich in der ZDF-Mediathek

Abruf: Sendung nach Ausstrahlung ab ca. 1 Uhr online verfügbar

Über die Talkshow „Markus Lanz“

Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Fernsehmoderatoren Deutschlands. Sein journalistisch-analytischer Ansatz und die Bandbreite der Gäste aus Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur prägen das Format seit 2009. Die Sendung erreicht regelmäßig hohe Einschaltquoten und ist auch als Abrufvideo in der Mediathek sehr beliebt.

„Ich glaube, dass man sich wirklich gut vorbereiten und dann alles wieder vergessen muss, um sich ganz auf den Moment einzulassen“, sagte Lanz einmal zum Erfolgskonzept seiner Sendung. „Bei jedem von uns gibt es etwas, was uns treibt, was uns wirklich wichtig ist. Wenn man es schafft, den Punkt zu erwischen, und versteht, was es ist, was diese Saite zum Schwingen bringt, dann entsteht manchmal so ein magischer Moment. Aber das kann man natürlich nicht planen.“

Weitere Informationen zu Markus Lanz, seiner Karriere und seinem Moderationsstil finden Sie auf der Website des ZDF oder im ausführlichen Porträt bei all-in.de.

Einschaltquoten und Relevanz

Nach ZDF-Angaben verzeichnet „Markus Lanz“ einen Marktanteil von über 15 Prozent und gehört damit zu den meistgesehenen politischen Talksendungen im deutschen Fernsehen.