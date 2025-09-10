Logo all-in.de
Markus Lanz heute - Gäste und Thema am 10.9.25

TV Programm heute

Gäste und Themen bei Markus Lanz heute am 10.09.2025

Markus Lanz und Gäste sprechen heute am Mittwoch, 10.9., wieder im ZDF über aktuelle Themen und Ereignisse. Wer diesmal zu Gast ist, worum es geht und wann die Sendung läuft - hier der Überblick.
Von Redaktion all-in.de
    Markus Lanz und Gäste sprechen heute am Mittwoch, 10.9., wieder im ZDF über aktuelle Themen und Ereignisse. 
    Markus Lanz und Gäste sprechen heute am Mittwoch, 10.9., wieder im ZDF über aktuelle Themen und Ereignisse.  Foto: Markus Hertrich, ZDF

    Drei bis vier Gäste diskutieren heute (10.9.) mit Markus Lanz wieder im Studio über aktuelle Entwicklungen. Wer heute Abend eingeladen ist und über welche Themen gesprochen wird, gibt das ZDF wie immer im Laufe des Sendetags final bekannt. Inhaltliche Schwerpunkte liegen erfahrungsgemäß auf tagesaktuellen Fragen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft oder Wissenschaft.

    Hinweis: Sobald die exakten Gäste und Themen vom ZDF veröffentlicht werden, finden Sie an dieser Stelle eine aktualisierte Übersicht.

    Sendezeit und Ausstrahlung: Wann läuft Markus Lanz heute?

    Die Talkshow „Markus Lanz“ wird heute am 10. September 2025 wie gewohnt um 23.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Parallel dazu steht die Sendung als Livestream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort kann „Markus Lanz“ etwa ab 1 Uhr nachts auch jederzeit auf Abruf angesehen werden.

    Sendetermin in der Übersicht

    • TV-Ausstrahlung: Mittwoch, 10.09.2025, um 23.15 Uhr im ZDF
    • Livestream: Zeitgleich in der ZDF-Mediathek
    • Abruf: Sendung nach Ausstrahlung ab ca. 1 Uhr online verfügbar

    Über die Talkshow „Markus Lanz“

    Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Fernsehmoderatoren Deutschlands. Sein journalistisch-analytischer Ansatz und die Bandbreite der Gäste aus Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur prägen das Format seit 2009. Die Sendung erreicht regelmäßig hohe Einschaltquoten und ist auch als Abrufvideo in der Mediathek sehr beliebt.

    „Ich glaube, dass man sich wirklich gut vorbereiten und dann alles wieder vergessen muss, um sich ganz auf den Moment einzulassen“, sagte Lanz einmal zum Erfolgskonzept seiner Sendung. „Bei jedem von uns gibt es etwas, was uns treibt, was uns wirklich wichtig ist. Wenn man es schafft, den Punkt zu erwischen, und versteht, was es ist, was diese Saite zum Schwingen bringt, dann entsteht manchmal so ein magischer Moment. Aber das kann man natürlich nicht planen.“

    Weitere Informationen zu Markus Lanz, seiner Karriere und seinem Moderationsstil finden Sie auf der Website des ZDF oder im ausführlichen Porträt bei all-in.de.

    Markus Lanz ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands und seit fast 30 Jahren im TV-Geschäft. Hier sein Leben und seine Karriere in Bildern.
    Einschaltquoten und Relevanz

    Nach ZDF-Angaben verzeichnet „Markus Lanz“ einen Marktanteil von über 15 Prozent und gehört damit zu den meistgesehenen politischen Talksendungen im deutschen Fernsehen.

