Das sind die Gäste heute (28.8.) bei Markus Lanz

Markus Lanz und drei Gäste diskutieren heute (28.8.) im ZDF über aktuelle Themen. Wer diesmal mit dabei ist, worum es geht -hier der aktuelle Überblick.

Markus Lanz-Gäste heute am 28. August

Thorsten Frei, Kanzleramtschef (CDU): Er nimmt Stellung zum Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst, zur Entscheidung von Kanzler Merz, die Waffenexporte nach Israel teilweise zu stoppen sowie zur Rentenpolitik.

Ulrike Herrmann, Journalistin: Die „taz“-Wirtschaftsexpertin äußert sich zur Zukunftsfähigkeit der Sozialsysteme und kritisiert hierbei, wie die Debatte um die geplante Reform des Bürgergeldes geführt wird.

Jan Philipp Burgard, Journalist: Der „Welt“-Chefredakteur analysiert Merz´ Kurswechsel in der Israelpolitik: „Die Bundesregierung macht sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig und stärkt damit indirekt die Hamas.“

Wann kommt Markus Lanz heute Abend in TV und Mediathek?

Die Sendung am heutigen Donnerstag läuft um 23 Uhr im ZDF und parallel dazu als Stream in der ZDF-Mediathek.

Kann man Markus Lanz auch als Wiederholung und Stream in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wurde wie immer zeitgleich zur Ausstrahlung im ZDF auch in der ZDF-Mediathek gezeigt. Auch ältere Folgen der Talkshow kann man in der Mediathek als Wiederholung sehen.

Einschaltquoten: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

Dauer-Talker Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennenlernen und besser verstehen."