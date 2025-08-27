Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz im ZDF

Markus Lanz hat heute am 27. August wieder mehrere Gäste im studio, um mit ihnen aktuelle Themen zu diskutieren. Wer diesmal mit dabei ist, worum es geht, und wann die Sendung im TV und in der Mediathek kommt, lest ihr hier.

Markus Lanz-Gäste heute am 27.8.

Das ZDF hat die Namen der Gäste heute bei Markus Lanz noch nicht bekannt gegeben. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Informationen vorliegen.

Wann kommt Markus Lanz heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute um 23.30 Uhr im Free-TV und als Stream in der ZDF-Mediathek.

Kann man Markus Lanz auch als Wiederholung und Stream in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wurde wie immer zeitgleich zur Ausstrahlung im ZDF auch in der ZDF-Mediathek gezeigt. Auch ältere Folgen der Talkshow kann man in der Mediathek als Wiederholung sehen.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

Dauer-Talker Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennenlernen und besser verstehen."

Einschaltquoten: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.

Die Markus Lanz-Sendung gestern erreichte 1,24 Millionen Zuschauer, ein Marktanteil von 9,4 Prozent.