Das sind die Gäste heute (21.10.) bei Markus Lanz

Markus Lanz und vier Gäste diskutieren heute am Dienstag, 21.10., im ZDF wieder über aktuelle Themen. Wer diesmal mit dabei ist, worum es genau geht - hier der aktuelle Überblick.

Markus Lanz-Gäste heute am 21.10.

Barbara Mächtle, Schulleiterin: Die Leiterin der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen berichtet, dass immer mehr Erstklässler große Defizite haben und erläutert ihre Konzepte für mehr Integration und Sprach- und Lernförderung.

Engin Çatik, Schulleiter: Seit Januar leitet er eine Integrierte Sekundarschule in Berlin-Friedenau, die mit Mobbing und gewaltbereiten Schülern zu kämpfen hatte. Er schildert, wie er den Schulbetrieb umgestaltet hat.

Katja Rininsland, Elternrätin: Die Vorsitzende des Elternbeirates der Stadt Frankfurt spricht über den erheblichen Investitionsstau an den etwa 200 Schulen der Mainmetropole und über das unzureichende Schulessen.

Steffen Burchhardt, SPD-Lokalpolitiker: Der Landrat des Landkreises Jerichower Land erläutert die Folgen des Lehrermangels in der ländlichen Region Sachsen-Anhalts und legt dar, wie er versucht, diesem entgegenzuwirken.

Wann kommt Markus Lanz heute Abend in TV und Mediathek?

Die Sendung heute läuft um 23.15 Uhr im ZDF und parallel als Stream in der ZDF-Mediathek.

Kann man Markus Lanz auch als Wiederholung und Stream in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wurde wie immer zeitgleich zur Ausstrahlung im ZDF auch in der ZDF-Mediathek gezeigt. Auch ältere Folgen der Talkshow kann man in der Mediathek als Wiederholung sehen.

Einschaltquoten: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

Dauer-Talker Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

Markus Lanz: Sein Leben und seine Karriere in Bildern Icon Galerie 20 Bilder

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennenlernen und besser verstehen."