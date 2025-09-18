Das sind die Gäste bei Markus Lanz heute (18.9.)

Markus Lanz hat heute am 18.9. wieder mehrere Gäste im Studio, um aktuelle Themen zu diskutieren. Wer diesmal mit dabei ist, über was gesprochen wird und wann die Sendung in TV und Mediathek zu sehen ist - hier der aktuelle Überblick.

Markus Lanz-Gäste heute am 18.9.

Peer Steinbrück, SPD-Politiker: Der Ex-Bundesfinanzminister äußert sich zur Zukunft des Industriestandortes Deutschland und des Sozialstaates sowie zur Möglichkeit einer Flexibilisierung des Renteneintrittsalters.

Janine Wissler, Linke-Politikerin: „Die Debatte, wie wir sie beim Bürgergeld erleben, ist schäbig“, sagt sie mit Blick auf die Sparpläne von Schwarz-Rot und erläutert ihre Konzepte für mehr soziale Gerechtigkeit.

Wann kommt Markus Lanz heute in TV und Mediathek?

Die Talkshow läuft heute am Donnerstag, 18.9., um 23.45 Uhr im ZDF und in der Mediathek.

Wer war gestern zu Gast bei Lanz?

Boris Becker, Ex-Tennisprofi: Er blickt zurück auf seine turbulente Vergangenheit, spricht über seine 231 Tage im Gefängnis, über Triumphe und persönliche Versäumnisse, über Reue, Lehren und seine Zukunftspläne.

Lilian de Carvalho Monteiro: Vor sieben Jahren lernte sie Boris Becker kennen. 2024 heirateten sie. Die 35-jährige Risikoanalystin erzählt, wie sie ihm half, seine schwere Lebenskrise zu meistern.

Das ist die Talkshow „Markus Lanz“

Dauer-Talker Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennenlernen und besser verstehen."

Die Talkshow von Markus Lanz zählt zu den erfolgreichsten Formaten im ZDF: Laut Senderangaben erreichte die Sendung im Jahr 2024 einen beachtlichen Marktanteil von 15,2 Prozent. Auch in der ZDF-Mediathek ist Lanz ein Quotenhit – er beschert dem Sender regelmäßig hohe Abrufzahlen.

Weitere Informationen zu Markus Lanz, seiner Karriere und seinem Moderationsstil finden Sie auf der Website des ZDF oder im ausführlichen Porträt bei all-in.de.