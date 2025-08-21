Logo all-in.de
Markus Lanz fällt heute - 21.8. - aus wann kommt die nächste Sendung?

TV Programm heute

Kein Markus Lanz heute (21.8.) - wann kommt die nächste Sendung?

Kein Markus Lanz heute am 21. August - die Talkshow ist weiter in der Sommerpause. Fans der Sendung müssen aber nicht mehr lange warten bis zum nächsten TV-Auftritt.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    "Markus Lanz" fällt heute am Donnerstag noch einmal aus.
    "Markus Lanz" fällt heute am Donnerstag noch einmal aus. Foto: Markus Hertrich, ZDF (Archiv)

    Markus Lanz fällt heute am Donnerstag, 21. August, ein weiteres Mal aus. Denn wie die meisten anderen TV-Talkshows sind auch Lanz und seine Redaktion noch in der Sommerpause.

    Kein Markus Lanz - wann kommt die nächste Sendung?

    Markus Lanz ist nur noch diese Woche in der Sommerpause. Der nächste Talk mit dem erfolgreichen Moderator kommt laut ZDF wieder am Dienstag, 26. August.

    Markus Lanz - wer war zuletzt zu Gast?

    • Joachim Gauck, Bundespräsident a. D.: Mit Blick auf die geopolitischen Machtverschiebungen und den Wandel der Gesellschaft äußerte er sich in der letzten Markus Lanz-Folge vor der Sommerpause zur Rolle Deutschlands in der Welt und zu den Herausforderungen der Demokratie. 

    Kann ich alte Markus Lanz-Folgen in der Mediathek sehen?

    Ja, alle Sendungen werden nicht nur zeitgleich zur Ausstrahlung im ZDF auch in der Mediathek gezeigt. Alle ältere Folgen der Talkshow kann man auch in der Mediathek als Wiederholung sehen.

    Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

    Markus Lanz ist in einer Bergbauernfamilie in Südtirol aufgewachsen und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Ruf als exzellenter Moderator aufgebaut. Längst ist er in der Riege jener Talkgrößen angekommen, die schon mit ihrem Namen für eine gewisse Fragekunst stehen. "Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich.

    Markus Lanz ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands und seit fast 30 Jahren im TV-Geschäft. Hier sein Leben und seine Karriere in Bildern.
    Markus Lanz, der für seine TV-Aktivitäten mehrere Preise erhalten hat, war bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange zusammen. Das Ex-Paar hat einen volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz Angela Gessmann. In dieser Ehe kamen 2014 und 2018 zwei Töchter zur Welt. Im Februar 2023 bestätigte der Anwalt von Lanz gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass sich das Ehepaar mittlerweile getrennt habe. Neben seinen TV-Aktivitäten betreibt Lanz einen erfolgreichen Podcast mit Richard David Precht. 

    Einschaltquoten aktuell: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

    Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.

