Trotz Altersunterschied: So glücklich ist Maria Riesch mit ihrem neuen Freund

Als Maria Höfl-Riesch war sie als Skifahrerin in ihrer Profi-Karriere bekannt. Seit ihrer Scheidung von Marcus Höfl heißt es nur noch Maria Riesch. Doch obwohl die 40-Jährige deutsche Skilegende einen Beinamen verloren hat, hat sie offenbar den „besten Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt“ gefunden.

Maria Riesch schwärmt von neuem Freund Johann Schrempf

So beschreibt es zumindest Maria Riesch im Interview mit der Bunten selbst. Sie und Marcus Höfl hatten im August 2025 ihre Trennung nach 13 Jahren Ehe bekannt gegeben. Fünf Monate später war die Scheidung durch. Nur wenige Tage danach überraschte Marie Riesch mit der Nachricht, dass es in ihrem Leben einen neuen Mann gebe.

Es handelt sich dabei um den 65-jährigen Johann Schrempf. Und: Mit dem 25 Jahre älteren und etwas kleineren Hotelmanager geht es der Skilegende offenbar richtig gut. Der „Bunte“ sagte die 40-Jährige, dass ihr neuer Freund „einfach unkompliziert“ sei. „Johann ist sich für nichts zu schade und er ist extrem auf andere bedacht. Und er kocht unglaublich toll und ist ein wunderbarer Gastgeber“, schwärmte Riesch über ihren neuen Freund, mit dem sie erst kürzlich Radfahren war:

Schrempf über Maria Riesch: „Liebe es, mit ihr unterwegs zu sein“

Auch Schrempf selbst meldete sich zu seiner Freundin: „Die Maria ist sehr fröhlich, sehr genau und verbindlich. Auch wenn wir manchmal in Stress geraten, weil wir uns den Terminkalender zu vollpacken: Ich liebe es, mit ihr unterwegs zu sein“, sagte er, während Maria mit den Worten nachlegte: Der 65-Jährige sei der „beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann.“

Alters- und Größenunterschied ist kein Problem

Obwohl das Paar offenbar öfter auf den Alters- und Größenunterschied zwischen ihnen angesprochen wird, sind sie offensichtlich miteinander sehr glücklich. „Ist doch schön, wenn man zu einer Frau aufschauen darf. Aber im Ernst: Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter im Pass zu tun“, sagte Schrempf dazu. Auch Riesch nahm das ganz locker: „Das Problem mit dem halben Kopf kleiner haben eher andere als wir“, sagte die Skilegende.

Das ist Maria Riesch

Maria Riesch ist eine ehemalige deutsche Skirennläuferin

Sie gehörte in ihrer aktiven Zeit zu den erfolgreichsten Athletinnen im alpinen Skirennen

Zu ihren größten Erfolgen zählen die drei Olympiasiege bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi, der Gewinn der Gesamtwertung des Alpinen Skiweltcups in der Saison 2010/11 und jeweils einer Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften 2009 und 2013

Geboren ist sie am 24. November 1984 in Garmisch-Partenkirchen

Von Beruf ist sie Zollbeamtin

Sie trat beim Skifahren in den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und Kombination an.

In der Liste der alpinen Skisport-Olympiasieger ist sie mir drei Gold- und einer Silbermedaille die Bestplatzierte Deutschlands.